Инвестиции в туристическую сферу Восточно-Казахстанской области стремительно растут, передает BAQ.KZ.

Только за первые шесть месяцев 2025 года объем вложений достиг 13 миллиардов тенге. Аким ВКО Нурымбет Сактаганов отметил, что регион активно использует своё природное богатство как драйвер экономического роста. По его словам, развитие туризма — это не только рабочие места и новые объекты, но и формирование позитивного имиджа области на республиканском и международном уровнях.

Восточный Казахстан делает ставку на несколько ключевых направлений туризма — от оздоровительного и экологического до горного и рекреационного. В их числе — Катон-Карагай, Маркаколь, Усть-Каменогорск, Уланский и Глубоковский районы, а также Риддер, где запланировано строительство круглогодичного туристического комплекса "Анатау". Новый центр станет местом притяжения не только для путешественников, но и для спортсменов, которые смогут проходить там тренировочные сборы.

Аким области подчеркнул, что развитие инфраструктуры — транспорта, энергоснабжения, водообеспечения и связи — является приоритетом и находится на особом контроле. Власти уверены, что при сохранении текущей динамики Восточно-Казахстанская область сможет занять лидирующие позиции в туристическом секторе страны.