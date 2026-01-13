На 1 октября 2025 года суммарный внешний долг Казахстана перед нерезидентами достиг 171,4 млрд долларов США, увеличившись с начала года примерно на 7 млрд долларов, сообщили в Национальном банке РК. Что говорят об этом эксперты, подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Как отмечают экономисты, номинальный рост долга не является сигналом о кризисе. Важна структура долга и цели его использования.

Прирост долга: инвестиции против внешних шоков

Основной рост долга (5,3 млрд долларов) связан с операциями платежного баланса. Еще 1,4 млрд долларов обусловлены изменениями валютного курса, переоценкой активов и техническими факторами.

"Рост внешнего долга не отражает внешние шоки. Он связан с активной реализацией проектов и финансированием корпоративного сектора. Важно не сумма долга, а способность его обслуживать: большая часть задолженности приходится на государственный сектор и компании, а госдолг к ВВП остается на безопасном международном уровне", — поясняет экономист Бауыржан Искаков.

Долгосрочные обязательства: стабильность и перспективы

Долгосрочные кредиты составляют 150,5 млрд долларов, краткосрочные - 21 млрд долларов. Такая структура снижает краткосрочные риски, но делает экономику чувствительной к изменениям процентных ставок и колебаниям мировых рынков. По словам эксперта, долгосрочный долг помогает снижать текущую нагрузку на бюджет, но часть обязательств переносится на будущее.

Стоит отметить, наибольшая часть долга (70,8 млрд долларов) приходится на нефтегазовый сектор, финансовый и страховой сектор имеют 24,2 млрд долларов.

Лидирующие страны-кредиторы: Нидерланды, Россия, США, а также международные организации. Концентрация долга в отдельных секторах и странах повышает потенциальные экономические риски.

Чистый внешний долг как индикатор финансовой устойчивости

С учетом внешних активов чистый внешний долг составляет 40,4 млрд долларов, с годовым приростом 13%.

"Чистый внешний долг отражает реальное положение страны. Его рост создает дополнительное давление на бюджет и компании, особенно при колебаниях валюты и цен на нефть", — подчеркивает Бауыржан Искаков.

При этом если заемные средства направлены на инвестиции и развитие экспорта, это положительный фактор. Использование их на покрытие текущих расходов может усилить долговую нагрузку в будущем.

Возможные сценарии развития внешнего долга

На данный момент внешний долг Казахстана управляем, однако его структура и концентрация требуют внимания. Экономист выделяет три возможных сценария:

1. Стабильный сценарий — медленный рост или сохранение текущего уровня.

2. Негативный сценарий — снижение цен на нефть и рост бюджетного дефицита.

3. Позитивный сценарий — рост экспорта и промышленности поддерживает долг на стабильном уровне.

Делая вывод из всего сказанного можно с точностью сказать, рост внешнего долга Казахстана пока не является угрозой, но требует внимательного мониторинга структуры и назначения средств. А акцент на инвестициях и экспорте поможет поддерживать финансовую устойчивость и снижать потенциальные риски.