В Казахстане продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Опасный водитель", в ходе которого сотрудники полиции выявляют систематические нарушения правил дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из наиболее резонансных случаев стал 30-летний житель Талдыкоргана, который с начала года игнорировал требования ПДД десятки раз.

По данным системы "Қорғау", камеры автоматической фиксации в Алматы, а также на территории Алматинской и Жетысуской областей зарегистрировали 33 нарушения, совершённые этим водителем. Полицейские уточняют, что мужчина неоднократно превышал установленную скорость, парковался в местах, где стоянка запрещена, проезжал на красный сигнал светофора и игнорировал дорожные знаки.

Правоохранительные органы сообщают, что проводят комплекс мер для предупреждения повторных нарушений. Особое внимание уделяется нарушителям, представляющим повышенную опасность на дороге, поскольку систематическое несоблюдение ПДД создаёт угрозу не только для самого водителя, но и для окружающих участников дорожного движения.

В ведомстве подчёркивают, что соблюдение правил — не формальность, а ключевое условие обеспечения порядка, сохранения жизни и здоровья людей. Полиция призывает граждан быть внимательными, дисциплинированными и не пренебрегать элементарными нормами безопасности на дорогах.