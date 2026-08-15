Рекордные ливни затопили восток Японии: погибли восемь человек

На востоке Японии рекордные ливни привели к наводнениям и оползням. В префектуре Тиба погибли как минимум восемь человек, более 20 тысяч семей остались без электричества, а около 7 тысяч пассажиров оказались заблокированы в международном аэропорту Нарита. С вечера четверга в Тибе выпало более 100 миллиметров осадков в час.

По данным Японского метеорологического агентства, это стало рекордным показателем для страны. Ливни вызвало сочетание тёплого влажного воздуха в верхних слоях атмосферы с холодным воздухом ниже. Из-за непогоды затопило улицы, произошли оползни, были закрыты отдельные участки железных дорог и автомобильных трасс. Власти рекомендовали эвакуироваться более 100 тысячам семей. Работу аэропорта Нарита временно приостанавливали.

Тысячи пассажиров провели ночь на станциях метро, ещё около 1,8 тысячи человек разместились в здании правительства префектуры Тиба. В пятницу аэропорт должен возобновить обслуживание всех запланированных рейсов, хотя возможны задержки. Среди погибших — женщина, оказавшаяся в затопленном автомобиле. Ещё два человека потеряли сознание на улицах и позже умерли. Власти снизили уровень погодной опасности с пятого до четвёртого, однако угроза новых наводнений и оползней сохраняется.