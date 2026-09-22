Рекордный Эль-Ниньо грозит Азии засухой: цены на продукты могут вырасти на 15 процентов

Рекордный Эль-Ниньо, пик которого ожидается в декабре, грозит Азии сильной засухой и может поднять глобальные цены на продовольственные товары больше чем на 15 процентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Эль-Ниньо это природное явление, при котором вода в Тихом океане прогревается сильнее обычного. Оно повторяется раз в несколько лет и меняет погоду на значительной части планеты, вызывая засухи, аномальную жару и наводнения.

В этом году явление обещает выйти на рекордный уровень. Метеослужба Великобритании допускает, что он станет самым сильным на памяти ныне живущих людей. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США оценивает в 69 процентов вероятность того, что это будет самый мощный Эль-Ниньо с 1950 года, когда начались наблюдения.

Океаны и без того перегреты. По словам главы отдела снижения риска бедствий Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Карефф Рафисуры, в августе температура мирового океана обновила рекорды.

По оценке Всемирной продовольственной программы ООН, к концу 2027 года Эль-Ниньо может довести до острой нехватки продовольствия еще как минимум 49 миллионов человек. Хуже всего придется Центральной Америке и югу Африки, серьезные последствия ожидаются на востоке Африки, в Южной и Юго-Восточной Азии.

Где засуха уже началась

Юго-Восточная Азия уже ощущает удар. В Индонезии горят леса и торфяники, над страной стоит токсичная дымка. Уровень крупного водохранилища, которое снабжает водой Джакарту с населением 42 миллиона человек, падает с каждым днем. Из-под воды показались руины одной из 11 деревень, затопленных при его строительстве.

Индонезийский климатолог Эрма Юлихастин из Исследовательского центра климата и атмосферы предупреждает, что Эль-Ниньо только вступает в свою "суперфазу".

Что будет с рисом и пальмовым маслом

Три крупнейших экспортера риса, Индия, Вьетнам и Таиланд, входят в число стран, по которым засуха может ударить сильнее всего. Индонезия и Малайзия дают около 85 процентов мирового пальмового масла, которое идет в печенье, помаду, зубную пасту и стиральные порошки.

"Сельское хозяйство определенно на передовой", - сказала Рафисура.

Председатель Ассоциации производителей пальмового масла Индонезии Эдди Мартоно объяснил, что фермеры полагаются на дожди, которые растворяют удобрения в почве и не дают им сжечь растения.

"Если дождя не будет, все определенно перестанут вносить удобрения", - сказал он.

Премьер-министр Малайзии поручил министерству сельского хозяйства и продовольственной безопасности подготовить меры по смягчению последствий. Сильнее всего Эль-Ниньо ударит по стране в ноябре.

Страдает и рыболовство, главный источник белка в регионе. Особенно тяжело на Меконге, который протекает через шесть стран и уже страдает от горнодобычи и строительства гидроэлектростанций.

"Это удар за ударом", - сказал исследователь Университета Невады в Рино Зеб Хоган, который руководит проектом по изучению и охране Меконга.

Ситуацию усугубляет война в Иране. Правительства азиатских стран уже потратили часть финансовых резервов, чтобы смягчить рост цен на энергоносители и нехватку удобрений, и теперь у них меньше возможностей справиться с последствиями засухи.

"Эль-Ниньо лишь усугубляет все остальные проблемы, которые мы видим", - сказал Пол Тенг из сингапурского Института Юсофа Исхака.

Аналитики Goldman Sachs оценивают возможный рост глобальных цен на продовольственное сырье более чем в 15 процентов. В HSBC напоминают, что ущерб от прошлых сильных Эль-Ниньо исчислялся триллионами долларов, и предупреждают, что на этот раз цифры могут оказаться выше.

Напомним, в Казахстане убрано 72,5 процента площадей зерновых, намолочено 16,2 миллиона тонн зерна. Около 74 процентов поступившей на хранение мягкой пшеницы относится к третьему классу. За январь-август страна экспортировала 7,1 миллиона тонн зерна, из них 4,8 миллиона ушло в страны Центральной Азии, а в Китай 562 тысячи тонн.