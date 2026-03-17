Во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и по всему городу детсадовцы и школьники начали массовую игру в асык - мероприятие прошло с музыкальными композициями и флешмобом, управляемым искусственным интеллектом, передает BAQ.kz.

Грандиозное культурно-спортивное мероприятие было организовано в честь Дня национального спорта и в рамках Года цифровизации, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

На площадке дворца единоборств 3000 детей приняли участие во флешмобе «АЛТЫН САҚА»: они выстроились в композиции, изображающие форму асыка «Алшы» и надпись «Алтын сақа».

«Под музыкальное сопровождение дети исполнили танцевальные элементы, раскрывающие художественное содержание флешмоба», - отметили организаторы.

Программу вел искусственный интеллект по имени Айдар. По его сигналу игра в асык началась одновременно во всех образовательных организациях города - детских садах и школах.

«Основная цель мероприятия - популяризация национальной игры асык, воспитание и повышение интереса подрастающего поколения к национальным видам спорта», - подчеркнули в акимате.

В результате более 18 тысяч детей по всей Астане одновременно начали играть в асык, став частью масштабного городского флешмоба и культурного рекорда.