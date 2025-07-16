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Рекордный форвард "Легии" отказался ехать в Казахстан

Шкурин пропустит матч в Казахстане по политическим причинам.

Сегодня, 15:57
АВТОР
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Legia Warszawa / X Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: Legia Warszawa / X

Звёздный белорусский форвард польской "Легии" Илья Шкурин отказался от участия в ответном матче Лиги Европы против "Актобе", запланированном на 17 июля в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По информации польских СМИ, включая журналиста Кшиштофа Марчиняка, Шкурин опасается возможных рисков, связанных с критикой белорусского режима и тесными связями спецслужб в странах-соседях:

"Это не вопрос здоровья, скорее политический. Футболист опасается, что белорусский режим, который он критикует, может создать ему проблемы…"

Ни сам футболист, ни пресс-служба клуба официально ситуацию не комментируют. Однако отсутствие Шкурина в заявке говорит само за себя – он не включён в состав на выездной матч.

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