Рекордный форвард "Легии" отказался ехать в Казахстан
Шкурин пропустит матч в Казахстане по политическим причинам.
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
51Фото: Legia Warszawa / X
Звёздный белорусский форвард польской "Легии" Илья Шкурин отказался от участия в ответном матче Лиги Европы против "Актобе", запланированном на 17 июля в Казахстане, передает BAQ.KZ.
По информации польских СМИ, включая журналиста Кшиштофа Марчиняка, Шкурин опасается возможных рисков, связанных с критикой белорусского режима и тесными связями спецслужб в странах-соседях:
"Это не вопрос здоровья, скорее политический. Футболист опасается, что белорусский режим, который он критикует, может создать ему проблемы…"
Ни сам футболист, ни пресс-служба клуба официально ситуацию не комментируют. Однако отсутствие Шкурина в заявке говорит само за себя – он не включён в состав на выездной матч.
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