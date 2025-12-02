Строительная отрасль Казахстана демонстрирует стабильный рост и динамичное развитие, передает BAQ.KZ.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 19,2 млн квадратных метров жилья, что впервые в истории страны стало рекордным показателем. Индекс физического объёма в отрасли превышает 115%, об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

Министр подчеркнул важность обеспечения внутреннего рынка отечественными строительными материалами.

"66% внутреннего рынка обеспечивается отечественными товарами, более 30% - импорт. Речь идёт о базовой продукции для начального этапа строительства: бетон, цемент, печи и основные материалы", — отметил спикер.

По его словам, отдельные виды продукции, такие как обои, линолеум или сантехника, пока остаются зависимыми от импорта.

"Наши производители не могут спокойно продавать продукцию в другие страны, хотя Китай, Россия и Беларусь работают без ограничений. Проблема не в производстве, а в недостаточной поддержке со стороны государства. Наша задача - создать условия, чтобы предприятия работали и обеспечивали внутренний рынок отечественной продукцией", — добавил министр.

Как отмечает глава ведомства, Правительство делает все возможное для поддержки отечественных производителей и готово предоставлять дополнительную информацию в письменном виде, чтобы не отнимать время на брифингах.