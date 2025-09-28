В Алматы по итогам первого полугодия 2025 года объем оказанных услуг в сфере размещения составил 50,1 млрд тенге, что на 16,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в городском управлении туризма, передаёт BAQ.KZ.

По их информации, такой рост свидетельствует о стабильном развитии туристической отрасли и увеличении интереса к Алматы как к внутреннему, так и к международному туристическому направлению.

Как проинформировали в управлении туризма Алматы, номерной фонд города достиг 12 552 номеров, увеличившись на 8 % по сравнению с предыдущим годом. В мегаполисе функционируют 377 объектов размещения, что позволяет обеспечивать комфортное размещение как для туристов, так и для деловых гостей.

"Сегодня Алматы укрепляет позиции туристического центра. Единовременная вместимость объектов размещения уже составляет 22 768 койкомест, что позволяет принимать больше гостей. Мы фиксируем рост интереса как со стороны иностранных, так и внутренних туристов. Новые проекты создают рабочие места, улучшают инфраструктуру и делают отдых в Алматы более доступным и комфортным", – подчеркнули в городском управлении туризма.

С начала текущего года за счет частных инвестиций реализованы 34 новых объекта туризма, включая 11 гостиниц, 1 глэмпинг, 1 капсульный отель, 18 хостелов и 3 базы отдыха. Эти объекты значительно расширяют возможности для комфортного размещения туристов и повышают привлекательность Алматы на международной арене.

Также в рамках проектного офиса акимата города ведется мониторинг 58 проектов по строительству гостиниц на 6 794 номера и 35 проектов по проектированию и строительству туристических объектов, что демонстрирует активное развитие отрасли и ее долгосрочный потенциал.