Жилищное строительство в Казахстане снова набирает обороты — за десять месяцев текущего года общая площадь введённых в эксплуатацию объектов достигла 19,7 млн квадратных метров, из которых на жилые площади пришлось рекордные 14,6 млн кв. м, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Это на 4,5% больше по сравнению с январём–октябрем 2024 года, а количество сданных квартир выросло сразу на 6,7% — до 132,2 тысячи единиц, что стало заметным сигналом активности на рынке недвижимости.

Рост носит всесторонний характер: из 14,6 млн кв. м жилья 9,3 млн кв. м пришлись на многоквартирные дома и 5,2 млн кв. м — на индивидуальные дома. Большая часть введённого жилья — 13,4 млн кв. м или 92% — сдана частными застройщиками, причём население обеспечило 5,5 млн кв. м. В пересчёте на тысячу человек ввод жилья за январь–октябрь 2025 года составил 717,5 кв. м, добавив 3,3% к прошлогоднему показателю.

Тем не менее потребность в жилье остаётся острой. По итогам 2024 года жилищный фонд страны составил 434,3 млн кв. м, увеличившись за год на 3,6% и на 27,5% с 2015 года. При этом обеспеченность жильём на одного проживающего всё ещё составляет лишь 24,5 кв. м — рост с 2015 года составил 16,5%, а за год — чуть более 2%. Эти цифры показывают: объёмы строительства растут, но для ощутимого улучшения жилищных условий населения требуется сохранять стабильную динамику в ближайшие годы.

Одним из ключевых драйверов нынешнего подъёма называют систему жилищно-строительных сбережений (ЖСС). Оператор ЖСС в Казахстане — государственный Отбасы банк — работает уже 22 года и за это время помог 635,6 тыс. семей приобрести жильё. Сегодня в системе участвуют около 3,3 млн вкладчиков, суммарно накопивших более 2,5 трлн тенге; доля участников среди экономически активного населения оценивается примерно в 33,6%.

Эффект от ЖСС выходит далеко за рамки личных накоплений. Государственная премия для вкладчиков по бюджету оценивается примерно в 90 млрд тенге, тогда как только с 1 января по 1 ноября текущего года Отбасы банк выдал свыше 1,3 трлн тенге ипотечных кредитов. Это означает мощный мультипликативный эффект — на каждый тенге государственной поддержки приходится около 14 тенге выданной ипотеки по ставкам ниже рыночных.

Международный опыт подтверждает эффективность такого подхода: системы по типу немецкого Bausparen вовлекают миллионы граждан и стабилизируют спрос на жильё. Так, в Германии системой пользуются около 22 млн человек, а в Чехии в ней задействована почти половина населения. ЖСС не только аккумулируют первичный капитал для покупок, но и снижают долговую нагрузку заёмщиков, повышая их кредитоспособность благодаря дисциплине накоплений.

Социальный аспект ЖСС особенно важен: программа делает жильё доступнее для граждан с умеренными доходами, даёт защиту от рыночных колебаний за счёт фиксированных ставок и стимулирует устойчивое развитие строительства и локальной экономики. За счёт "замкнутого пула" накоплений система реинвестирует средства в ипотечное кредитование, создавая дополнительные рабочие места и снижая системные риски в секторе недвижимости.

В то же время разговоры о возможной либерализации ЖСС и допуске коммерческих банков вызывают осторожность у экспертов и регулятора. Мировой опыт показывает, что замкнутость и защищённость подобных схем — ключ к их стабильности; изменения требуют взвешенного подхода, чтобы не подорвать проверенный механизм поддержки доступного жилья.

В итоге жилищный сектор Казахстана демонстрирует устойчивый рост, но задача перехода от рекордных показателей к реальному увеличению благосостояния населения остаётся открытой. Сохранить инерцию и приумножить социальный эффект помогут продуманные меры поддержки, развитие ЖСС и грамотная государственная политика в сфере доступного жилья.