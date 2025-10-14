В Акмолинской области завершается уборочная кампания, передает BAQ.KZ. Аграрии региона намолотили уже более 7,1 миллиона тонн зерна, что составляет 94 % уборочной площади, сообщили в управлении сельского хозяйства области. Средняя урожайность достигла 16,1 центнера с гектара, а на отдельных полях — до 60 центнеров. Большая часть зерна отличается высоким качеством. По итогам кампании планируется собрать свыше 7,4 миллиона тонн — один из лучших результатов за последние годы.

Рекордные показатели стали возможны благодаря мерам государственной поддержки, обновлению техники и эффективной организации работ, — отметили в управлении сельского хозяйства региона.

С начала года сельхозтоваропроизводителям оказано господдержки на сумму порядка 243 млрд тенге. Льготным кредитованием полевых работ охвачено 927 фермеров на сумму 118 млрд тенге. Аграрии активно использовали современные комбайны и жатки, увеличили в три раза объёмы внесения минеральных удобрений, провели химическую прополку и обработку посевов от вредителей. В этом году уборочная площадь увеличена на 300 тысяч гектаров, достигнув 5,5 млн га. В кампании задействовано около 7 тысяч зерноуборочных комбайнов, из них почти 5 тысяч — современные высокопроизводительные машины.

Для приёма и хранения урожая создана база общей ёмкостью 7,2 млн тонн, включающая 66 хлебоприёмных предприятий и 1,5 тысячи зернохранилищ. Завершена подготовка семян под урожай следующего года. По итогам 2025 года Акмолинская область планирует обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге, подтвердив статус одного из лидеров аграрного сектора страны.