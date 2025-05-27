Несмотря на нестабильную внешнеэкономическую ситуацию и падение мировых цен на нефть, Казахстан демонстрирует заметное ускорение темпов роста. За январь–апрель 2025 года ВВП страны увеличился на 6% — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экономисты называют это превышением естественного потенциала и объясняют позитивную динамику комплексным усилением ключевых отраслей. Однако, чтобы сохранить устойчивость, стране предстоит решить ряд стратегических задач, передаёт BAQ.KZ.

Рост ВВП выше своего естественного потенциала объясняется в первую очередь динамикой в транспорте (+22,4%), строительстве (+16,2%), торговле (+7,0%), а также в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Об этом рассказал Рамазан Есенгазиев, старший эксперт Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований".

По его словам, одним из ключевых факторов стало наращивание добычи нефти на месторождении Тенгиз до рекордных уровней — благодаря запуску завода третьего поколения в рамках "Проекта будущего расширения". Это обеспечило исторически высокие суточные объемы добычи.

Эксперт утверждает, что внутренний спрос продолжает расти — его поддерживают рост заработных плат, потребительское кредитование и масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру.

Среди таких проектов — строительство школ по национальному проекту "Комфортная школа", модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также активное развитие производственного сектора: от машиностроения до черной металлургии.

При этом, по словам Есенгазиева, внешние условия остаются далеко не идеальными. В начале года наблюдалось резкое падение цен на нефть до $60 за баррель. Глобальная экономическая ситуация сохраняет высокую степень неопределенности: риски тарифных войн и геополитических напряжений могут повлиять на замедление роста как в мире, так и в Казахстане.