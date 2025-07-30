В Костанае сотрудники полиции задержали 25-летнего водителя-рецидивиста, допустившего 25 нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Нарушителя выявили с помощью интеллектуальной системы "Қорғау". Он управлял автомобилем марки BMW с иностранной регистрацией. Из всех правонарушений 24 касались превышения скорости, зафиксированного средствами автоматической фиксации. Общая сумма штрафов составила почти 600 тысяч тенге.

Как отмечают в полиции Костанайской области, систематическое игнорирование ПДД и грубое нарушение скоростного режима создавали серьёзную угрозу для других участников дорожного движения.

В результате автомобиль нарушителя был изъят и помещён на специализированную стоянку. Водитель привлечён к административной ответственности.

Полиция напоминает: соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого. Безопасность на дорогах начинается с личной ответственности.