Рекордсмен по превышениям скорости пойман в Костанае
Полицейская система "Қорғау" вычислила нарушителя с 25 штрафами.
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В Костанае сотрудники полиции задержали 25-летнего водителя-рецидивиста, допустившего 25 нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.
Нарушителя выявили с помощью интеллектуальной системы "Қорғау". Он управлял автомобилем марки BMW с иностранной регистрацией. Из всех правонарушений 24 касались превышения скорости, зафиксированного средствами автоматической фиксации. Общая сумма штрафов составила почти 600 тысяч тенге.
Как отмечают в полиции Костанайской области, систематическое игнорирование ПДД и грубое нарушение скоростного режима создавали серьёзную угрозу для других участников дорожного движения.
В результате автомобиль нарушителя был изъят и помещён на специализированную стоянку. Водитель привлечён к административной ответственности.
Полиция напоминает: соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого. Безопасность на дорогах начинается с личной ответственности.
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