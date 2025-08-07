Несмотря на рекордные объёмы производства моторного и дизельного топлива, в Казахстане продолжается рост цен на ГСМ, передает BAQ.KZ.

Как сообщают аналитики energyprom.kz, за первое полугодие 2025 года в стране произведено 3,1 млн литров бензина и 3 млн литров дизельного топлива — на 16,3% и 16,9% больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако с февраля, после перехода к рыночному ценообразованию, стоимость топлива на АЗС стабильно растёт. В июне 2025 года бензин марки АИ-92 продавался в среднем по 210 тенге за литр, АИ-95/96 — по 265 тенге, АИ-98 — по 302 тенге, а летний дизель — по 310 тенге. Год назад цены были ощутимо ниже: АИ-92 стоил 202 тг, АИ-95/96 — 253 тг, АИ-98 — 292 тг, дизель — 293 тг.

И это при том, что ещё в апреле министр энергетики Ерлан Аккенженов уверял: оснований для повышения цен нет. Тем не менее, в июле в ведомстве признали — осенью возможен дефицит топлива, а с ним и очередной виток подорожания.

Наибольший рост цен в июле показал АИ-92 — плюс 1,8% за месяц. Летнее дизтопливо подорожало на 1,2%, АИ-95/96 — на 0,7%, АИ-98 — на 0,9%. В годовом выражении лидером роста также стало дизельное топливо — плюс 7%, далее идут АИ-92 (5,9%), АИ-95/96 (5,2%) и АИ-98 (4,7%).

Больше всего за бензин АИ-92 в июне платили жители Астаны и Усть-Каменогорска (215 тг), за АИ-95/96 — в Конаеве (275 тг), за АИ-98 — в Алматы (320 тг), а за дизель — в Петропавловске (313 тг за литр).

Рекорды производства не обеспечили стабильности на рынке ГСМ. Казахстану, судя по всему, предстоит горячая топливная осень.