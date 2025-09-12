Мы живем в эпоху беспрецедентных перемен – время, когда человечество постоянно расширяет границы и разрушает их посредством технологических инноваций. Однако многие из этих изменений продиктованы жаждой наживы, это означает, что нам могут продать что-то вредное для нас как личностей или как для человечества в долгосрочной перспективе, в угоду краткосрочной выгоде акционеров крупных компаний. ООН осознала эту проблему – ее цели в области устойчивого развития на период до 2030 года представляют собой видение, в котором мир будет работать сообща, чтобы помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, не ставя под угрозу наше общее будущее. Однако даже здесь постоянно возникает проблема привлечения к сотрудничеству всех государств, не говоря уже о попытках привлечь к сотрудничеству корпорации и отдельных лиц.

В разгар этой напряженности религия изо всех сил пытается найти свое место. Сила, которая формировала человечество на протяжении тысячелетий, в XXI веке оказалась за пределами власти, поскольку светские государства, все чаще и компании, меняют наше настоящее и будущее. Иногда религия успешно адаптируется, играя положительную роль в поощрении сознательного потребления или содействии гражданскому участию, способствующему эмпатии. Но иногда религию используют экстремисты, стремящиеся разделить человечество. Я видел это своими глазами, будучи восьмиклассником в Бруклине, штат Нью-Йорк, когда люди, подпитываемые религиозным экстремизмом, использовали самолеты для атак на небоскребы – два символа современности, которые противоречили их апокалиптическому мировоззрению.

Межгосударственное партнерство в интересах устойчивого развития важно, но недостаточно. Чтобы человечество продолжало развиваться и действовать в собственных интересах, нам нужна сильная этика. Именно эту религия может и должна играть ведущую роль. Вместо того, чтобы разделять нас, религия может объединить и мотивировать нас действовать в коллективных интересах, обращаясь к тому, что экономисты называют негативными внешними эффектами, например, к методам производства, которые обеспечивают прибыль небольшому числу людей за счет больших затрат для большого числа других, особенно в будущем. Через две недели я с большим удовольствием приму участие во втором Съезде религиозных лидеров в Астане, (Казахстан). Тема этого года - "Молодежь за мирное сосуществование: синергия ради будущего". Я горжусь тем, что присоединяюсь к друзьям и коллегам из широкого спектра религиозных, языковых, этнических и национальных традиций, стремясь найти способы учиться друг у друга и усиливать влияние друг друга, используя религию для улучшения мира. Свидетельством богатого наследия религиозной толерантности в Казахстане является то, что страна основала и проводит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а также Форум молодых религиозных лидеров, воздвигнув Дворец мира и согласия, крышу которого, словно "маяк надежды для человечества", украшают белые голуби. Это инвестиция в синергию ради будущего, вера в то, что, объединившись, мы сможем учиться друг у друга и вдохновлять друг друга.

Приближаясь к Рош Хашана, мы вспоминаем, что, хотя наше будущее зависит от справедливого и милосердного Божьего суда, наши собственные слова, действия и мотивы оказывают влияние, и мы всегда можем изменить ситуацию. Форум этого года – еще одно напоминание о том, что, если мы будем работать вместе и смиренно учиться друг у друга, наша способность влиять на мир возрастет. Как учит нас Мишна в стихе "Авот": "…не нужно делать всю работу самому, но нужно приложить все усилия…".