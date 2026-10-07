Религия, ИИ и климат: в Астане стартовала встреча представителей 20 стран мира

Во Дворце мира и согласия в Астане стартовало XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Представители разных конфессий и международных организаций собрались за одним столом, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня выходят далеко за рамки религиозного диалога – от этики искусственного интеллекта до изменения климата. Корреспондент BAQ.KZ показывает атмосферу международной встречи.

Представители разных религий – за одним столом

Сегодня Дворец мира и согласия вновь стал площадкой для межрелигиозного диалога. В Астану прибыли представители 20 стран мира – лидеры и представители ислама, христианства, иудаизма, индуизма, буддизма, даосизма, синтоизма и бахаи, а также руководители международных организаций, государственные деятели и эксперты.

XXIV заседание Секретариата проходит под председательством Вице-Президента Республики Казахстан, Председателя Секретариата Съезда Ерлана Карина.

В зале – представители разных стран, культур и религиозных традиций. До начала основной дискуссии участники приветствуют друг друга, общаются с коллегами и готовятся к обсуждению документов. Казахстанские и зарубежные журналисты тем временем готовятся освещать работу международной площадки.

От искусственного интеллекта до климата

Одной из главных особенностей нынешней встречи стала ее повестка. Участникам предстоит рассмотреть и принять два международных документа, разработка которых была инициирована Президентом Касым-Жомартом Токаевым на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Первый – «Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере». Второй посвящен роли религий в борьбе с изменением климата.

Таким образом, традиционная площадка межрелигиозного диалога сегодня обсуждает и новые глобальные вызовы – развитие технологий, этические границы применения ИИ и экологическую ответственность.

Отдельным пунктом программы станет презентация Хартии прав неизлечимо больного ребенка. Документ закрепляет приоритет достоинства ребенка и его право на необходимую медицинскую и психологическую помощь, а при соответствующем запросе – на поддержку с учетом религиозных и мировоззренческих потребностей.

«Очень немного стран могут собрать за одним столом представителей разных религий»

Участник Съезда, Максим Споткай отметил, что проведение подобной встречи имеет значение не только для Казахстана, но и для международного сообщества.

– Это очень важное мероприятие для нашей страны и в целом для всего мира. Очень немного стран сегодня могут организовывать мероприятия подобного уровня, собрать за одним столом представителей совершенно разных религий и конфессий. Это очень сложный и щепетильный процесс, поэтому Казахстан в этом плане является примером для многих других государств, – сказал Максим Споткай.

По его словам, уровень участников заседания свидетельствует о международном авторитете Казахстана и проводимой страной политике межрелигиозного диалога.

На нынешнем заседании участники также вернутся к решениям VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и обсудят первые результаты их реализации.

– Будут обсуждены вопросы, которые поднимались на предыдущем, VIII Съезде, предварительные итоги реализации принятых там решений, а также задачи на предстоящий период. Уверен, мероприятие пройдет на высоком содержательном уровне, – отметил он.

Астана вновь становится площадкой для диалога

В течение дня представителям различных религий предстоит обсуждать темы, по которым зачастую непросто выработать единую позицию. Однако именно возможность посадить за один стол представителей разных конфессий остается одной из ключевых особенностей Съезда.

Сегодняшнее заседание должно стать продолжением решений, принятых на VIII Съезде, и определить дальнейшую работу международной площадки. А в центре внимания на этот раз оказались вопросы, которые еще несколько лет назад трудно было представить в религиозной повестке: искусственный интеллект, климат и этические границы новых технологий.