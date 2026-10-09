Реликтовый тополь туранга из Прибалхашья попал в доклад ООН о лесах

Проект по восстановлению тугайных лесов в дельте Или и Южном Прибалхашье вошел в доклад ФАО «Состояние лесов мира 2026». Его включили в число 18 тематических исследований, которые организация приводит как удачные примеры восстановления лесов в разных странах, сообщает BAQ.KZ.

Краткую версию доклада Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила 28 сентября в Риме, в рамках 28-й сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству и 10-й Всемирной недели лесов. Полную версию обещают опубликовать в декабре 2026 года.

В докладе казахстанский проект стоит в одном ряду с посадкой тополей в США и восстановлением зарослей банксии в Западной Австралии. ФАО относит их к примерам, где восстановление опирается на научные методы.

Оазисы, от которых осталась десятая часть

Тугайные леса растут вдоль рек Центральной Азии и западного Китая. Это оазисы посреди пустыни, там обитает, например, бухарский олень. Из-за зарегулирования рек, изменения климата и выпаса скота сегодня они занимают меньше 10% площади, которую покрывали в 1960-е годы.

Главное дерево этих лесов туранга, реликтовый тополь. Международный союз охраны природы отнес ее к видам, близким к уязвимому положению.

Семена живут несколько дней

Спасать турангу непросто. В природе ее семена теряют всхожесть за считанные дни. Вторая беда в том, что на некоторых участках не хватает мужских и женских деревьев для опыления.

Поэтому ученые пошли двумя путями. Они заложили в криобанк 100 тысяч семян, собрали ДНК-коллекцию и создали три коллекции в ботанических садах.

90% саженцев выращивают из семян, чтобы сохранить генетическое разнообразие. Остальные 10% получают клональным микроразмножением, так восполняют нехватку мужских деревьев. Мужские клоны не дают пуха, и их можно сажать в соседних городах.

Кто сажает

В проекте участвуют WWF Центральная Азия и Институт биологии и биотехнологии растений. Семена собирают в природе, а саженцы двух видов туранги доращивают в теплицах и питомниках.

Семена собирают и местные жители. Они ухаживают за сеянцами в теплицах и получают за это дополнительный доход, а акиматы помогают улаживать споры о землепользовании.

Руководитель проектов WWF Центральная Азия по лесовосстановлению в Казахстане Айбек Байбулов считает, что попадание в доклад откроет проекту путь на международный уровень.

«То, что этот опыт вошел в число 18 мировых примеров восстановления лесов и ландшафтов, показывает значимость этой работы и дает возможность поделиться накопленным опытом на международном уровне».

Работы идут в Рамсарском угодье «Дельта реки Или и южная часть озера Балхаш» с 2018 года и рассчитаны до 2048 года. Сейчас они ведутся на 25,5 тысячи гектаров из запланированных 200 тысяч.