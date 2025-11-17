Новый Налоговый кодекс стал самой обсуждаемой реформой года и уже разделил бизнес-сообщество на два лагеря. Одни предупреждают о риске "налоговой эмиграции" и росте интереса предпринимателей к более мягким режимам Кыргызстана и Узбекистана. Другие уверены, что массового оттока не будет, но признают, что отдельные нормы способны перестроить цепочки поставок и изменить карту региональной конкуренции. Корреспондент BAQ.KZ выяснял, действительно ли Казахстан стоит на пороге перетока бизнеса и какие отрасли уязвимы в первую очередь.

Как отмечают эксперты, самый острый вопрос связан с невозможностью для компаний на общеустановленном режиме относить в расходы закупки у предпринимателей на упрощенке. Эта норма меняет структуру взаимодействия внутри страны и ставит малые предприятия в уязвимое положение.

"Это создаёт барьер между крупным и малым бизнесом, вынуждая малые компании переходить на общий режим с его сложным учётом, что приведёт к росту ошибок и штрафов. Более того, ограничение стимулирует переток заказов к поставщикам из соседних стран, особенно ЕАЭС, которые работают по упрощённой системе. В новых условиях такие расходы можно будет принять к вычету, а НДС за нерезидента - к зачёту. Это ставит казахстанский малый бизнес на упрощенке в заведомо проигрышное положение", — говорит исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация Прямых Продаж Казахстана" Анастасия Калашникова.

Если раньше упрощённая система позволяла казахстанским малым компаниям поддерживать высокую конкуренцию на рынке услуг, то теперь они оказываются в положении поставщиков, которым фактически запрещено быть выгодными для крупных клиентов.

Правовая неопределённость

Ещё один блок рисков связан с определением "ноу-хау", которое, по оценке экспертов, стало слишком размытым и позволяет налоговым органам переквалифицировать широкий спектр услуг в роялти.

"Размытые формулировки создают почву для произвола со стороны налоговых органов. Новое определение „ноу-хау“ включает практически любую конфиденциальную информацию, даже организационного характера. Это означает, что обычные консультационные, IT- или маркетинговые услуги могут быть переквалифицированы в роялти. Часто достаточно наличия слова „конфиденциально“ в договоре, чтобы налоговая начислила дополнительные платежи. Это создаёт правовую неопределённость и подрывает долгосрочное планирование", — пояснила эксперт.

По её словам, в таких условиях компании начинают ограничивать локальные услуги и искать дифференцированные схемы, включая частичную релокацию.

Экономист Расул Рысмамбетов подчеркнул, что в публичном пространстве действительно звучат тревожные заявления, однако системных данных о перетоке компаний нет, а риски ухода ограничены лишь отдельными цифровыми сегментами.

По его словам, мобильны только те сферы, которые и раньше выбирали “лёгкие” режимы налогообложения.

"Производство, логистика, офлайн и онлайн розница, строительные и другие подрядчики завязаны на факторы производства, рынок сбыта и инфраструктуру — они останутся. Главные кандидаты на релокацию — IT-аутсорсинг, финтех, маркетинг, креативные сервисы. Но эта мобильность существовала и до принятия нового НК", — отметил экономист.

НДС 16% и порог 40 млн тенге

По словам эксперта, наиболее чувствительными для предпринимателей стали нормы по НДС.

"Что, на мой взгляд, сердит бизнес — НДС 16% и порог 40 млн тенге для регистрации. Это поднимает оборотную нагрузку и учетные издержки. Тут спорный момент, который нужно посмотреть на практике в первые два квартала", — говорит Рысмамбетов.

Также настороженность вызывает ограничение вычетов при работе с компаниями на упрощённом режиме. По замыслу государства, норма должна бороться с искусственным дроблением бизнеса, но затрагивает и добросовестный МСБ.

“Это арбитраж, а не волна”: релокация точечная

Спикер утверждает, что заявления об уходе компаний преувеличены.

"Пока релокация — это скорее точечные истории, а не тренд. Есть новости о переносе части операций или лишь регистраций в Кыргызстан, но это пока не волна, а арбитраж", — говорит экономист.

Рысмамбетов напоминает, что даже в условиях санкций многие иностранные производители не уходили из России, потому что завязаны на инфраструктуру и рынок. В Казахстане эта логика действует тем более.

Чем же привлекательны Кыргызстан и Узбекистан?

Эксперт приводит сравнительный анализ:

В Кыргызстане:

НДС — 12%,

единый налог 0–6%,

освобождение от НДС до 30 млн сомов,

льготные режимы для IT,

расширенные патенты для торговли.

В Узбекистане:

налог с оборота около 4% вместо КПН + НДС,

промышленные и инвестиционные льготы,

активная конкуренция за финтех и цифровые компании.

Для микро- и малого сектора эти условия действительно мягче, однако крупные проекты и капиталоёмкие отрасли выигрывают от казахстанской инфраструктуры, логистики и рынка.

Высокий риск ухода:

экспортные IT-компании,

маркетинговые и креативные студии,

сервисы с распределёнными командами.

Низкий риск:

производство,

добыча,

строительство,

логистика,

сетевой ритейл,

госзаказы.

По словам Рысмамбетова, здесь решают факторы производства, цепочки поставок и спрос, а не только налоговые ставки.

"Новый Налоговый кодекс хоть и не идеален и потом потребует 1–1,5 года "докручивания", всё же больше ремонт, а не война с бизнесом. Уже сейчас виден набор спорных норм и готовность государства их корректировать", — говорит он.

Ожидается, что в 2026–2027 годах появится пакет поправок, на основе практики применения первых месяцев.

Как бизнесу адаптироваться

Эксперт рекомендует предпринимателям не торопиться с переездом и работать в логике первых кварталов как периода адаптации. Он советует заранее проверить возможные льготы, надёжность контрагентов и доступные режимы налогообложения, а при необходимости - пересмотреть собственное ценообразование и графики платежей.

По его словам, бизнесу важно усиливать комплайенс, поскольку риск работы с недобросовестными плательщиками в ближайшее время может вырасти.

Релокацию, подчёркивает эксперт, стоит рассматривать только экспортным сервисам, которые полностью не зависят от казахстанских факторов производства. Вместе с тем он допускает и частичную модель - когда офис остаётся в Казахстане, а расчёты ведутся через Кыргызстан или Узбекистан.

По мнению Расула Рысмамбетова, ключевым вопросом остаётся не сегодняшние риски ухода, а траектория развития системы.

"Даже с нынешним кодексом Казахстан не теряет автоматически налоговую конкурентоспособность. Стратегически смотреть надо на не тех, кто сегодня ушёл, а какой экономический ландшафт мы выстроим", — подчеркнул он.

Важнейшими задачами он считает предсказуемые правила доходности для инфраструктурных проектов, снижение перекрёстных субсидий и адресные льготы для конкурирующих отраслей.