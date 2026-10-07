Ремонт 80 км трассы Карабутак – Костанай выполнен на 85%

В Актюбинской области продолжается ремонт и реконструкция нескольких участков республиканских автодорог. На одном из крупнейших объектов — трассе «Карабутак – Костанай» — готовность работ достигла 85%, передает BAQ.KZ.

Ремонтом на этой дороге охвачено 80 км дорожного полотна. На участке с 96-го по 106-й километр, расположенном у границы Актюбинской и Костанайской областей, асфальтирование уже завершено полностью.

Одновременно продолжается реконструкция трассы «Актобе – Карабутак – Улгайсын». На участке с 791-го по 819-й километр завершаются работы на 28 км дороги. После реконструкции движение здесь будет организовано по четырем полосам.

Еще на шести участках трассы ведутся земляные работы и перенос инженерных коммуникаций. Проект предусматривает поэтапное повышение технической категории дороги.

Акимат Актюбинской области

Около 40 км ремонтируют на трассе Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз

Работы также идут на автодороге «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз».

Ремонт охватывает участки с 50-го по 70-й и с 70-го по 89,9-й километр общей протяженностью около 40 км.

В рамках проекта восстанавливают и искусственные сооружения. В частности, ремонтируется мост через реку Жем на 92-м километре трассы. Его протяженность составляет 132,4 метра.

Акимат Актюбинской области

Кроме того, в перечень дорожных проектов входит ремонт 21-километрового участка Северного обхода Актобе — с 0-го по 21-й километр.

На трассе «Актобе – Алимбет» предусмотрен ремонт участка с 46-го по 70-й километр протяженностью 24 км. Параллельно ведется строительство пограничного пункта пропуска.

Ожидается, что реализация проектов позволит улучшить состояние республиканских трасс, повысить их пропускную способность и безопасность движения.