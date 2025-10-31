В Костанае продолжают воплощать идею ремонта домов в едином стиле. В этом году власти города сделали упор на один дом, расположенный в самом центре Костаная, который презентовали, как образцово-показательный. Идея заключалась в том, чтобы привести всю фасадную часть дома, кровлю и первый этаж к единому-дизайн коду. Практически весь первый этаж выбранной пятиэтажки занимают объекты бизнеса. Их решили сделать в одной цветовой гамме, а еще применить для ремонта современные строительные материалы и общий дизайн для всех входных групп. Идея исходила от акима Костаная. Однако, за месяц до окончания ремонта жители этого дома возмутились массовой недоделок, которые явно портят образцовый имидж. Подробности в материале корреспондента BAQ.kz.

Вопреки ПСД

Пятиэтажка по ул. Баймагамбетова,164 должна была стать первой в городе, полностью соответствующей разработанному властями дизайн-коду. Ремонт начался летом на это выделили почти 350 млн тенге.

Дом построен в 1970 году. И с того времени ни разу капитально не ремонтировался. В рамках ремонта жильцам обещали заменить старые материалы на окнах, дверях и крыши на современные. Так, при облицовке фасада впервые использовали долговечную фиброцементную панель вместо традиционных термопанелей.

Фото Аскар Кенжетаев

Помимо этого, власти обещали жильцам остеклить балконы, установить декоративные элементы. В проекте также значилась замена деревянных окон в подъездах на окна из ПХВ-профилей с тройным остеклением. Образцовый ремонт обещали закончить к середине ноября. Однако уже к середине октября жители обратили внимание на то, что многое из обещанного не сделано.

"Многие стекла в подъездах так и стоят разбитыми, никто их не поменял! Из-за этого в подъездах задувает ветер, а зимой будет еще холоднее!" - возмущается жительница дома по ул. Баймагамбетова, 164 Раиса Кан. "Где же наше тройное остекление, которое обещали по проекту? Окна просто покрасили, но ничего не поменяли", - возмущаются другие жильцы.

В подрядной организации ТОО "Жилстройсервис" нам сообщили, что ремонтные работы еще продолжаются. Об этом свидетельствуют и строительные леса, и вагончики, и груда строительных материалов во дворе дома. Но, по словам подрядчика, они работают по заданию заказчика – отдела жилищных отношений акимата города.

Фото Аскар Кенжетаев

В акимате признали: окна в подъездах дома, не меняли и не стеклили. Чиновники решили, что они в хорошем состоянии, поэтому их достаточно просто покрасить. И уточнили, что готовы рассмотреть жалобы жильцов. И даже переделать недоделки.

"Произошло несогласование работ. Но окна в подъездах застеклим. До середины ноября время еще есть. В крайнем случае, выйдем на просрочку", - отметил заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Дияр Айжаров.

Отметим, что все виды работ, включая остекление старых окон в подъездах, были прописаны еще в проектно-сметной документации.

Беспокоит только то, что до окончания работы остается совсем мало времени. Успеют ли подрядчики заменить окна с учетом того, что они их не заказывали, пока вопрос. Но даже если успеют, то работы придется производиться в снежную и морозную погоду.

Фото Аскар Кенжетаев

Кроме того, жители образцовой пятиэтажки жалуются и на то, что подрядчик ТОО "Жилстройсервис" не самый добросовестный. В начале этого лета строители именно этой компании вместе со стенами закрасили окна на другом доме по ул. Дощанова, 133 А. Информация об этом инциденте быстро распространилась в социальных сетях и стала предметом насмешек на всю страну.

Удача или проблемы?

В отделе жилищных отношений акимата Костаная отмечают, что обновление фасадов и кровли тех домов, которые отобрали власти, большая удача для жильцов. Ведь большинство домов в центре города – 60-70-х годов постройки, есть и более старые. При этом ремонт делают за бюджетные деньги.

"Дома, которые находятся на центральных улицах, мы берем на себя, они получают вторую жизнь. Остальные можно ремонтировать через программу "ЖКХ-ремонт". Однако представители ОСИ этого не делают", - высказался на этот счет аким Костаная.

Фото Аскар Кенжетаев

Программа "ЖКХ-ремонт" предусматривает выделение беспроцентного кредита на ремонт дома, за который жильцы могут рассчитываться несколько лет. Но эта программа, стала терять популярность после того, как городские власти начали обновлять старые многоэтажки за счет бюджета. Жильцы домов в отдаленных районах надеются, что когда-то очередь дойдет и до них, поэтому взваливать на свои плечи ремонт общедомовой собственности не спешат.

Власти города отмечают: в этом году ремонт фасадов и крыш был произведен на 20 многоэтажных домах. Из них на 12-ти домах сделали текущий ремонт, на 8-ми, включая образцово-показательный дом, – капитальный. На эти цели бюджет потратил 1,4 млрд тенге. Текущий ремонт обошелся городскому бюджету в 400 млн тенге, капитальный – в 1 млрд тенге. Из восьми капитально ремонтируемых, которые переделывали с прошлого года, работы полностью завершены пока только на шести.

Фото Аскар Кенжетаев.

Несмотря на критику и возмущения горожан, в акимате Костаная уже готовят планы по ремонту фасадов и крыш на следующий год. По предварительным данным, количество ремонтируемых домов в 2026 году вырастет почти в два раза.

На текущий и капитальный ремонт 34-х многоэтажек планируют потратить свыше 3 млрд тенге. Из них проектно-сметная документация разработана уже на 13 домов, расположенных вдоль центральных улиц Баймагамбетова, Гоголя, Тауелсиздик и проспекта Аль-Фараби. Сумма затрат на капитальное обновление 13-ти домов составляет больше 2 млрд тенге. Еще на 21 дом, который планируют охватить текущим ремонтом, будут вносить бюджетную заявку. Предварительная сумма – более 800 млн тенге.