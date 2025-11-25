Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин и председатель Национального банка Тимур Сулейменов провели первое заседание рабочей группы по внедрению цифрового тенге в сферу государственных финансов. В рамках заседания рассмотрены первые результаты пилотных проектов и определены направления дальнейшего масштабирования, передаёт BAQ.KZ.

Жумангарин отметил, что на среднесрочную перспективу поставлена задача внедрить цифровой тенге при реализации не менее 100 государственных проектов. Для этого Национальный банк и Министерство финансов уже запускают транзитную модель интеграции, предусматривающую создание единого цифрового окна для Комитета казначейства, автоматизацию процессов эмиссии и погашения цифрового тенге, а также новые подходы к управлению ликвидностью.

Советник председателя Нацбанка, руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов представил ход реализации программ и планы по расширению. По его словам, в пилотном режиме уже тестируются проекты по среднему ремонту дорог в Павлодарской и Атырауской областях, а также проект по предоставлению цифровых ваучеров на бесплатное горячее питание учащимся школ Астаны. В проработке находятся решения для окрашенных цифровых средств в рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", программы поддержки предпринимателей Фонда "Даму" и госзакупок Комитета госдоходов.

Маркированные цифровые бюджетные средства могут быть использованы только строго на цели, прописанные в контракте. Их нельзя конвертировать в наличные или обычные безналичные средства. Маркировка снимается только после полного исполнения работ, подтверждения поставок или закрытия обязательств по договору.

Жаленов подчеркнул, что цифровой тенге становится гибким инструментом контроля и автоматизации бюджетных расходов, однако пилотные проекты выявили необходимость решения ряда технических и методологических вопросов.Ремонт дорог: необходимость единой методики и оцифровки смет

При реализации дорожных проектов требуется единая методика нормирования товаров, работ и услуг, а также полная оцифровка проектно-сметной документации с детальной "окрашенной" структурой. Для эффективной работы системы необходима интеграция платформы цифрового тенге с эталонными базами данных производителей и лицензированных поставщиков дорожных материалов.

Жаленов отметил, что пилот уже показал существенные расхождения в стоимости отдельных товаров и услуг.

"По итогам пилота мы увидели существенные расхождения в стоимости отдельных материалов и услуг. Без отраслевой экспертизы невозможно объективно оценить причины этих расхождений", – сказал он.

Для оплаты через цифровой тенге заказчики, генеральные подрядчики и субподрядчики должны открыть счета в цифровом тенге в системе "е-Договоры".

Кроме того, пилот по цифровым ваучерам включает 113 школ и 29 поставщиков питания в Астане. Проект выявил необходимость отдельного бизнес-процесса для актирования услуг горячего питания, а также сложности, связанные с разными юридическими формами школ. До конца года планируется подключить к цифровому тенге все учебные заведения, которые готовы технически. Остальные вопросы должны быть решены к началу следующего учебного года.