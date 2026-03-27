На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе с 27 марта начались планово-предупредительные работы, при этом ситуация с обеспечением топливом в Казахстане остаётся стабильной, передает BAQ.kz.

Работы проводятся в соответствии с графиком Министерства энергетики и требованиями законодательства в сфере промышленной безопасности.

Планово-предупредительные работы направлены на повышение надежности оборудования и стабильности технологических процессов.

В рамках ремонта запланированы проверки более 573 единиц оборудования, работающего под давлением, а также свыше 170 единиц технологических трубопроводов.

Всего в работах задействуют более 2035 человек и 222 единицы спецтехники.

Что с бензином и дизелем

На период проведения работ отгрузка нефтепродуктов будет осуществляться за счёт заранее сформированных запасов.

На начало ремонта на заводе накоплены:

автобензин - 29 450 тонн

дизельное топливо - 22 900 тонн

авиакеросин - 10 530 тонн

Кроме того, на внутреннем рынке сохраняются достаточные запасы:

бензин АИ-92 - 38 дней потребления

дизель - 49 дней потребления

Параллельно Павлодарский и Атырауский НПЗ продолжают работу в штатном режиме.

Какие работы проводят

В числе ключевых задач:

замена труб и ремонт печей установки ЭЛОУ-АТ;

капитальный ремонт установки гидроочистки дизельного топлива;

ремонт оборудования каталитического крекинга.

Особое внимание уделяется вопросам промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

Когда завершатся работы

Поэтапный запуск технологических установок запланирован с 20 апреля.

Отмечается, что после завершения текущего ремонта завод перейдёт на увеличенный межремонтный цикл — следующий крупный ППР запланирован только на 2030 год.