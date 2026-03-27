Ремонт НПЗ: возникнет ли дефицит бензина
На заводе стартовали плановые работы, при этом запасы топлива в стране и на предприятии уже сформированы.
Сегодня 2026, 13:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:40Сегодня 2026, 13:40
Фото: shutterstock
На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе с 27 марта начались планово-предупредительные работы, при этом ситуация с обеспечением топливом в Казахстане остаётся стабильной, передает BAQ.kz.
Работы проводятся в соответствии с графиком Министерства энергетики и требованиями законодательства в сфере промышленной безопасности.
Планово-предупредительные работы направлены на повышение надежности оборудования и стабильности технологических процессов.
В рамках ремонта запланированы проверки более 573 единиц оборудования, работающего под давлением, а также свыше 170 единиц технологических трубопроводов.
Всего в работах задействуют более 2035 человек и 222 единицы спецтехники.
Что с бензином и дизелем
На период проведения работ отгрузка нефтепродуктов будет осуществляться за счёт заранее сформированных запасов.
На начало ремонта на заводе накоплены:
- автобензин - 29 450 тонн
- дизельное топливо - 22 900 тонн
- авиакеросин - 10 530 тонн
Кроме того, на внутреннем рынке сохраняются достаточные запасы:
- бензин АИ-92 - 38 дней потребления
- дизель - 49 дней потребления
Параллельно Павлодарский и Атырауский НПЗ продолжают работу в штатном режиме.
Какие работы проводят
В числе ключевых задач:
- замена труб и ремонт печей установки ЭЛОУ-АТ;
- капитальный ремонт установки гидроочистки дизельного топлива;
- ремонт оборудования каталитического крекинга.
Особое внимание уделяется вопросам промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.
Когда завершатся работы
Поэтапный запуск технологических установок запланирован с 20 апреля.
Отмечается, что после завершения текущего ремонта завод перейдёт на увеличенный межремонтный цикл — следующий крупный ППР запланирован только на 2030 год.
Самое читаемое