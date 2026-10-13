Больше 5 млн теңге нашли на чердаке дома в Туркестанской области
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В Казыгуртском районе Туркестанской области неравнодушные жители взялись отремонтировать дом пожилой женщины и на чердаке наткнулись на несколько пакетов с деньгами. Там оказалось больше 5 млн теңге. Себе они не взяли ни теңге и сразу позвонили в полицию. Хозяйка рассказала, что копила эти деньги годами.
Ремонт с сюрпризом
Сначала все шло как обычный ремонт. Жители решили помочь пожилой женщине привести в порядок ее частный дом. Работали, как водится, снизу вверх, пока не добрались до чердака.
Обычно на чердаке находят старые вещи, пыль и забытые банки с вареньем. Здесь же помощников ждал совсем другой клад, несколько пакетов с деньгами.
Многие на их месте задумались бы. Эти люди задумываться не стали и сразу сообщили о находке в полицию.
Банк под крышей
Приехавшие полицейские проверили находку. В нескольких пакетах лежало больше 5 млн теңге.
Хозяйка дома объяснила, что откладывала эти деньги много лет. Видимо, чердак казался ей надежнее любой банковской ячейки. И, судя по всему, он с этой ролью справлялся, пока за дело не взялись ремонтники.
Деньги вернут хозяйке
Сейчас полиция проводит необходимые проверки. Как только все обстоятельства выяснят, деньги вернут законной владелице.
В полиции напоминают, что если вы нашли чужие деньги или имущество, об этом нужно сразу сообщить в правоохранительные органы. Так можно быстро разобраться и защитить права людей.
А у этой истории счастливый конец. Дом пожилой женщины отремонтируют, сбережения вернутся к ней, а в Казыгурте теперь знают, что честные люди все еще есть.
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