Американский рэпер Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, приговорён судом США к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы за участие в перевозке женщин с целью занятия проституцией, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает The New York Times, федеральная прокуратура настаивала на более суровом наказании — свыше 11 лет тюрьмы. Сам артист вину не признал, однако назвал своё поведение "отвратительным, постыдным и больным". Адвокаты Пи Дидди просили суд смягчить наказание, ссылаясь на его благотворительные проекты, но ходатайство об освобождении под залог в размере 1 миллиона долларов было отклонено.

Музыкант был арестован 17 сентября 2024 года в Нью-Йорке после обвинений бывшей девушки в торговле людьми и многолетнем насилии. Кроме того, ему предъявлены обвинения в организации проституции и сексуальных преступлениях.