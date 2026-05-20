Рэпера Кисло-Сладкого оштрафовали за нецензурную брань во время концерта
Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве.
Сегодня 2026, 02:49
Фото: Pixabay.com
Казахстанского рэпера Кисло-Сладкого, настоящее имя которого Дархан Жумабек, привлекли к административной ответственности после распространившегося в соцсетях видео с концерта.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, сотрудники управления полиции Медеуского района изучили опубликованный ролик и усмотрели в действиях артиста признаки мелкого хулиганства.
По информации правоохранителей, во время выступления в одном из клубов исполнитель вел себя вызывающе и использовал нецензурную лексику, нарушая общественный порядок. Также отмечается, что происходящее снималось на видео, которое позже было опубликовано в социальных сетях.
В результате суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 20 МРП.
