Рэпера Кисло-Сладкого оштрафовали за нецензурную брань во время концерта

Казахстанского рэпера Кисло-Сладкого, настоящее имя которого Дархан Жумабек, привлекли к административной ответственности после распространившегося в соцсетях видео с концерта.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, сотрудники управления полиции Медеуского района изучили опубликованный ролик и усмотрели в действиях артиста признаки мелкого хулиганства.

По информации правоохранителей, во время выступления в одном из клубов исполнитель вел себя вызывающе и использовал нецензурную лексику, нарушая общественный порядок. Также отмечается, что происходящее снималось на видео, которое позже было опубликовано в социальных сетях.

В результате суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 20 МРП.