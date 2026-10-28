Republic Day и Bereke Fest стимулировали рост продаж в Казахстане

В Казахстане с 17 по 27 октября прошли праздничные распродажи Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. Акции охватили все регионы страны, а скидки на отдельные товары достигали 70%.

Организаторами выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами. Всего к акциям присоединились 649 торговых объектов — более чем на 30% больше, чем в предыдущем периоде. Из них 232 торговых центра и дома участвовали в Republic Day, еще 417 магазинов — в Bereke Fest.

По итогам распродаж в отдельных регионах зафиксирован рост продаж. В Шымкенте реализация одежды увеличилась на 18%, обуви — на 16%, детского питания — на 30%, подгузников — на 25%. В Карагандинской области продажи гелей для стирки выросли на 20%, жидкого мыла — на 18%.

К акциям также присоединились Kaspi.kz, Halyk Market, Forte Market, Technodom, Mechta, Wildberries и Ozon. На онлайн-площадках покупателям предлагали скидки до 50% и дополнительные бонусы.

По данным регионов, в период распродаж выросли посещаемость торговых объектов и товарооборот участников. Акции были направлены на повышение доступности товаров, стимулирование потребительского спроса и поддержку внутренней торговли.