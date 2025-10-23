В преддверии Дня Республики Министерство торговли и интеграции совместно с акиматами запускает масштабную акцию "Republic Day", направленную на поддержку внутреннего рынка и повышение доступности товаров для населения, передаёт BAQ.KZ.

С 24 по 27 октября казахстанцы смогут приобрести непродовольственные товары со скидками от 10 до 70%. В акции участвуют более 220 торговых объектов по всей стране — торгово-развлекательные центры, торговые дома, супермаркеты, сетевые магазины и маркетплейсы.

В крупных городах акция охватывает:

Астану: MEGA Silk Way, Хан Шатыр, Abu Dhabi Plaza, Сарыарка, Koktal, супермаркеты Magnum, Small, АНВАР.

Алматы: Forum, Mega Alma-Ata, Mega Park, Mart и Mart Village, Maxima, Aport Mall East и др.

Шымкент: Мега Planet, Hyper House, Shymkent Plaza, Diamond Plaza, Royal Plaza и другие.

Скидки распространяются на одежду, обувь, электронику, бытовую технику, товары для дома и другие категории повседневного спроса. Акция доступна как в офлайн-точках, так и на онлайн-платформах: Wildberries предлагает скидки до 90%, Fortemarket — бонус до 10 000 тенге по промокоду FMFEST, Kaspi Магазин снижает цены до 58%.

Министерство торговли и интеграции призывает граждан воспользоваться акцией, чтобы приобрести товары по выгодным ценам, и напоминает о соблюдении мер безопасности при посещении торговых объектов.