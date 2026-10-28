Решающим фактором конкурентоспособности государства и экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией – Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. Он отметил роль обеспеченности электроэнергией в конкурентоспособности страны, передает BAQ.KZ.
«В современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией.
Наступившие реалии, по сути, это – «эра электричества».
Для Казахстана критически важно преобразовать его сырьевое преимущество в устойчивый энергетический и технологический прогресс.
Откровенно говоря, здесь проблем более чем достаточно.
Профессиональных энергетиков у нас «раз-два и обчелся», а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью.
Между тем, ежегодно казахстанская энергетика сталкивается с серьезным дефицитом и поэтому в зимние периоды в так называемые пиковые моменты производятся закупки электроэнергии в соседних странах по высокой цене, а затем летом товар возвращается назад по резко заниженной стоимости», - сказал Глава государства.
Он отметил, что это простенький «бизнес», причем на протяжении десятилетий.
«Меня уверяют, что это нормальная практика в энергетической сфере.
Поэтому и неудивительно, что в свое время сумели «завалить» уже начавшееся строительство ТЭЦ в Балхаше.
И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе», - сказал Глава государства.
Он также отметил, что Казахстан производит 123 миллиарда киловатт-часов.
По его словам, для страны с развивающейся индустрией, строительством, агропромышленным комплексом и главное – с планом тотальной цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни и, следовательно, строительства ЦОДов – этот объем производимой электроэнергии катастрофически недостаточен.
«Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита.
С этой целью мы обязаны построить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, в полной мере развить «чистую» угольную генерацию и уделить внимание возобновляемой энергетике, прежде всего, солнечным электростанциям», - сказал Президент.
Он также добавил, что в целом Правительству предстоит актуализировать единый долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года.
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