Решающий тур президентских выборов проходит в Перу

Жители Перу в воскресенье голосуют во втором туре президентских выборов, по итогам которого станет известен новый глава государства.

За высший государственный пост борются два кандидата — представитель консервативных сил Кейко Фухимори и левый политик Роберто Санчес. По данным социологических опросов, оба претендента на победу пользуются практически равной поддержкой избирателей, что делает исход голосования трудно прогнозируемым.

Кейко Фухимори является дочерью бывшего президента Альберто Фухимори. В ходе предвыборной кампании она делала акцент на вопросах безопасности, борьбы с преступностью и укрепления государственного управления.

Ее соперник Роберто Санчес, ранее занимавший пост министра внешней торговли и туризма, выступает за проведение масштабных социально-экономических реформ. Среди его инициатив — увеличение инвестиций в сельское хозяйство, пересмотр условий работы добывающих компаний и обновление конституционного законодательства.

Одной из главных тем нынешней избирательной кампании стала ситуация с безопасностью. По данным местных СМИ и социологических исследований, жителей страны все больше беспокоит рост преступности, включая увеличение числа убийств и случаев вымогательства.

Первый тур президентских выборов состоялся в апреле, по его итогам наибольшую поддержку получила Кейко Фухимори, что позволило ей выйти во второй тур.

Избирательные участки будут работать до конца дня. Предварительные результаты голосования ожидаются уже в ближайшие часы после завершения выборов, однако окончательный подсчет голосов может занять продолжительное время.