Директор столичной общеобразовательной школы "Келешек мектебі" №114 Улбала Тойлыбаева отметила, что открытие учебного заведения решило проблему двух трехсменных школ в этом районе, передаёт BAQ.KZ со ссылко на официальный сайт городского акимата.

"На сегодняшний день в нашей школе 2326 учащихся. Мы решили проблему трех смен двух образовательных учреждений, то есть школ №37 и №32, где количество детей превышало норму. Из двух школ перевелись 1400 детей. Сейчас более 300 детей учатся во вторую смену. Наша школа открылась только в этом новом учебном году. Тем не менее, наши ученики занимают призовые места в городских, областных, республиканских конкурсах", – сказала она.

Здесь формируются знания, воспитание ребенка. Поэтому, помимо того, что созданы все материальные условия для получения образования, в новой школе уделяют особое внимание ценности образования.

Кроме того, в школе сложилась безопасная среда. Это делается путем входа и выхода детей через систему Face ID. Согласно нормам инклюзивного образования, дети с особыми потребностями могут передвигаться на лифте.

Также предусмотрено дополнительное образование, направленное на развитие творческих способностей детей. Есть спортивные кружки, швейные, STEM кружки.