Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное решение Верховного суда против американской тарифной политики может привести к беспрецедентным финансовым последствиям для страны — вплоть до выплат компенсаций в триллионы долларов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В своём заявлении Трамп подчеркнул, что речь идёт не только о возврате уже полученных тарифных доходов, но и о компенсациях за инвестиции, которые иностранные государства и компании сделали, чтобы избежать действия американских пошлин.

"Фактические суммы, которые нам пришлось бы выплатить, если по какой-либо причине Верховный суд вынесет решение против Соединённых Штатов Америки по тарифам, составят сотни миллиардов долларов, и это не включает „возвратные выплаты“, которые потребуют страны и компании за инвестиции в строительство заводов, фабрик и оборудования с целью избежать уплаты тарифов. Если учесть эти инвестиции, речь идёт о триллионах долларов! Это был бы полный хаос, и нашей стране почти невозможно было бы это выплатить. Любой, кто говорит, что это можно сделать быстро и легко, даёт ложный, неточный или полностью неверно истолкованный ответ на этот очень большой и сложный вопрос. Возможно, это невозможно, но если бы это было возможно, суммы были бы настолько огромными, что потребовались бы многие годы, чтобы определить точное число, а также кто, когда и куда должен платить. Помните: когда Америка сияет ярко, весь мир сияет ярко. Другими словами, если Верховный суд вынесет решение против Соединённых Штатов Америки по этой национальной безопасности, мы пропали!", — написал в своём посте президент США.

Трамп связал возможные финансовые последствия с вопросами национальной безопасности и подчеркнул, что подобное решение суда, по его словам, нанесло бы серьёзный удар по экономической устойчивости Соединённых Штатов.