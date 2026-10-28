«Решений, как и результатов, пока нет» – Президент о компании «Air Cargo»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал отсутствие конкретных результатов в работе частной компании Air Cargo. Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, Казахстан обладает значительным преимуществом благодаря своему географическому положению, однако пока не использует в полной мере потенциал международных воздушных перевозок.

«Через нашу территорию проходят ключевые воздушные коридоры между Европой и Азией – это огромное конкурентное преимущество, которое пока остается на страницах красочных презентаций. Для практической реализации данного преимущества следует выстроить развитую сервисную инфраструктуру на земле. Это мировая практика. Пока же огромные доходы в буквальном смысле пролетают мимо нашей страны. Большие надежды возложены на частную компанию «Air Cargo». Она обладает большим потенциалом фондирования, в том числе оплаты труда ведущих зарубежных специалистов, может самостоятельно принимать решения. Решений, как и результатов, пока нет. Вам оказано доверие, и мы ожидаем конкретные результаты», – заявил Касым-Жомарт Токаев.