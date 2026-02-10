На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость качественного бюджетного планирования в регионах и укрепления их финансовой устойчивости, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что в последние годы доходная база регионов расширялась, однако передача части налогов и платежей с республиканского на местный уровень создала дополнительные обязательства без достаточного финансирования, что подорвало доверие к решениям.

"Особое внимание следует уделить качеству бюджетного планирования в регионах. Вам известно, что в последние годы доходная база регионов была существенно расширена, в том числе за счет передачи ряда налогов и платежей с республиканского на местный уровень. Это привело к многочисленным случаям возложения на местные бюджеты дополнительных расходов без достаточного финансового обеспечения. Такая практика исказила логику межбюджетных отношений и подорвала доверие к принимаемым решениям. Поэтому принципиально важно учитывать рациональное соотношение передаваемых финансовых ресурсов и растущих обязательств местных исполнительных органов", — заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что новые правила Бюджетного кодекса направлены на предсказуемость и ответственность на всех уровнях бюджета. При этом финансовая самостоятельность регионов должна сохраняться, а стимулы к росту собственной доходной базы — усиливаться.

"Страна наша унитарная, единая с одним центром управления. И работать надо с умом, как единая команда, четко видя цель: укрепление потенциала Казахстана, обеспечение достойной жизни наших граждан. В новом Бюджетном кодексе межбюджетные отношения пересмотрены с точки зрения предсказуемости и ответственности на всех уровнях бюджета. Если действующие инструменты неэффективны, их нужно откорректировать. Здесь никаких сомнений не должно быть, решения следует принимать быстро и смело", — подчеркнул Токаев.

Президент также обратил внимание на важность снижения диспропорций между регионами и повышения качества жизни граждан. По его словам, средний уровень обеспеченности инфраструктурой составляет 64,1%, но наблюдаются значительные различия между областями, особенно в новых и проблемных регионах — Абай, Улытау и Алматинская область.