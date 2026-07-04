Respublica идёт ва-банк: чем запомнился съезд и почему бьют по «Ак жол». Подкаст SAILAU REVIEW

Разобрали с политологами V съезд партии Respublica и её шансы на выборах в Курултай 23 августа. Формально всё по сценарию: Ходжаназарова переизбрали на три года, утвердили программу и партсписок. Но запомнился съезд не этим, а атакой на старые «партии бизнеса», их назвали «декоративными пони», и критикой социального популизма.

В 2023-м партия взяла 8,59% и 6 мандатов на ставке в TikTok и Instagram, но переход к однопалатному Курултаю поднял цену каждого голоса. Обсудили, хватит ли громких метафор без внятной экономической программы. Полный разбор смотрите в подкасте SAILAU REVIEW на BAQ.kz.