Respublica обсудила в Атырау вопросы бизнеса, производства и социальной сферы

В Атырауской области представители предвыборного штаба партии Respublica провели встречи с предпринимателями и трудовыми коллективами ряда предприятий.

В центре обсуждения были развитие малого и среднего бизнеса, поддержка отечественного производства, занятость, жилье для молодежи, образование, медицина и инфраструктурные вопросы.

На встрече в Атырауском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» кандидат в депутаты Курултая Тахмина Нагуманова обратила внимание на необходимость развития в регионе не только нефтегазовой отрасли, но и других направлений бизнеса.

«Самое главное – обеспечить благосостояние и тех людей, которые не работают в высокооплачиваемых отраслях. Respublica защищает интересы каждого предпринимателя, каждого человека труда», – сказала Тахмина Нагуманова.

В производственной компании «ArtEco» представители штаба обсудили с молодыми специалистами участие молодежи в общественных и политических процессах. Советник партии по вопросам молодежи Токтар Болысов отметил важность того, чтобы предложения молодых людей трансформировались в конкретные инициативы.

Во время встречи с коллективом ТОО «Даулет Нан» поднимались вопросы поддержки отечественного производства, стоимости обучения в вузах, доступности жилья, военной службы и медицины. Представитель партии Нургуль Тау рассказала о платформе UniDorm 2.0, направленной на решение вопросов студенческого жилья. По данным партии, пилотный проект охватывает более 120 общежитий, около 25 тысяч студентов и 50 городов.

Сотрудники Newtech Systems Group, в свою очередь, обратили внимание на состояние дороги между Атырау и Уральском, стабильность электроснабжения и пенсионный возраст. Участники встречи высказались за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию.

Также представители Respublica посетили хозяйство «Айдана Агро», где ознакомились с проектом по выращиванию овощей с применением современных технологий.

В ходе встреч представители партии обсудили развитие сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, расширение производства, доступность медицинской помощи и меры поддержки молодежи.