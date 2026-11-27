Партия Respublica подвела итоги агитационной кампании перед внеочередными выборами депутатов маслихатов. С 2 по 27 ноября её региональные команды провели 243 агитационных и информационных мероприятия, онлайн и офлайн их охват составил около 430 тыс. человек, сообщили в пресс-службе партии.

Итоги обсудили на заключительной онлайн-встрече «Прямой диалог с регионами». В ней участвовали представители всех 20 региональных филиалов, кандидаты, активисты, члены Центрального совета, женское сообщество ReWomen и молодёжное сообщество ReJastary.

Накануне, 26 ноября, во всех регионах прошли итоговые заседания предвыборных штабов, в них участвовали больше 750 человек. Там обсудили обращения и предложения избирателей, работу кандидатов и готовность к голосованию.

По данным партии, кандидаты встречались с трудовыми коллективами, предпринимателями, молодёжью и местными сообществами. Говорили о развитии бизнеса, инфраструктуре, занятости, образовании и качестве жизни.

«Для нас выборы не заканчиваются агитационной кампанией. За каждым вопросом, поднятым на встречах, стоят конкретные люди, семьи и потребности населённых пунктов. Диалог с жителями должен продолжаться и после голосования. Важно, чтобы работа местных представительных органов строилась на открытости, ответственности и реальных запросах граждан», — отметил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров.

Вопросы, которые жители поднимали на встречах, в партии намерены проанализировать и подготовить по ним предложения.

На выборах Respublica представлена во всех 20 регионах. От партии зарегистрированы 326 кандидатов, 129 по партийным спискам и 197 по одномандатным округам. Среди них 76 женщин и 70 человек моложе 35 лет.

На итоговой встрече обсудили и соблюдение избирательного законодательства в день тишины. Выборы депутатов маслихатов пройдут 29 ноября.