Республиканская акция "Бір ел – бір кітап": подведены итоги года
Произведением для общенационального чтения в 2026 году выбран роман "Тағдыр".
В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялось заседание комиссии республиканской акции "Бір ел – бір кітап". В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, поэты и писатели, журналисты, а также руководители библиотек со всех регионов страны, передаёт BAQ.KZ.
В ходе заседания были подведены итоги акции за 2025 год и определено произведение для общенационального чтения в 2026 году. По результатам тайного голосования книгой года выбран исторический роман "Тағдыр" выдающегося писателя Кабдеша Жумадилова.
Кроме того, участникам была представлена мета-выставка, разработанная библиотекой, которая в современном формате отражает содержание и итоги акции.
Отметим, республиканская акция "Бір ел – бір кітап" проводится с 2007 года и началась с чтения "Слов назидания" Абая Кунанбайулы. За годы реализации проекта были популяризированы произведения 53 классиков казахской литературы, а по всей стране организовано свыше 100 тысяч культурно-просветительских мероприятий.
