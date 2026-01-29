В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялось заседание комиссии республиканской акции "Бір ел – бір кітап". В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, поэты и писатели, журналисты, а также руководители библиотек со всех регионов страны, передаёт BAQ.KZ.

В ходе заседания были подведены итоги акции за 2025 год и определено произведение для общенационального чтения в 2026 году. По результатам тайного голосования книгой года выбран исторический роман "Тағдыр" выдающегося писателя Кабдеша Жумадилова.

Кроме того, участникам была представлена мета-выставка, разработанная библиотекой, которая в современном формате отражает содержание и итоги акции.

Отметим, республиканская акция "Бір ел – бір кітап" проводится с 2007 года и началась с чтения "Слов назидания" Абая Кунанбайулы. За годы реализации проекта были популяризированы произведения 53 классиков казахской литературы, а по всей стране организовано свыше 100 тысяч культурно-просветительских мероприятий.