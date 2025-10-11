Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" стартовала в Казахстане
В данном мероприятии может принять участие каждый.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня стартовала масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан" при участии Главы государства. Мероприятие направлено на очистку территорий и озеленение регионов страны, передаёт BAQ.KZ.
В ходе акции планируется проведение массовых субботников по всей стране, посадка деревьев и кустарников, с учётом природно-климатических особенностей регионов.
"В данном мероприятии может принять участие каждый, обратившись в местный акимат", - отметили в министерстве экологии и природных ресурсов.
Стоит отметить, что акция проводится в рамках реализации Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024–2029 годы.
Главная цель инициативы - формирование культуры бережного отношения к природе, воспитание личной ответственности граждан за сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки в стране.
Инициатива "Таза Қазақстан" объединяет всех, кто стремится внести личный вклад в чистоту окружающей среды и экологическое будущее страны.
Самое читаемое
- В Казахстане запускают криптоплатежи: как будут работать банкоматы, обменники и криптокарты
- Токаев призвал страны СНГ объединиться перед лицом новых геополитических угроз
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- "Жесткий шаг Нацбанка": почему ставка выросла до 18% и чего ждать бизнесу и населению
- Токаев провел переговоры с Путиным в Душанбе