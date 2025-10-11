Сегодня стартовала масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан" при участии Главы государства. Мероприятие направлено на очистку территорий и озеленение регионов страны, передаёт BAQ.KZ.

В ходе акции планируется проведение массовых субботников по всей стране, посадка деревьев и кустарников, с учётом природно-климатических особенностей регионов.

"В данном мероприятии может принять участие каждый, обратившись в местный акимат", - отметили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Стоит отметить, что акция проводится в рамках реализации Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024–2029 годы.

Главная цель инициативы - формирование культуры бережного отношения к природе, воспитание личной ответственности граждан за сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки в стране.

Инициатива "Таза Қазақстан" объединяет всех, кто стремится внести личный вклад в чистоту окружающей среды и экологическое будущее страны.