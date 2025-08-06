В Министерстве науки и высшего образования сообщили о завершении работы республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ. В состав комиссии вошли депутаты парламента, представители госорганов, профсоюзов в сфере образования, национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ассоциации вузов и общественных организаций.

В течение нескольких дней комиссия рассматривала поданные заявления, проводила оценку и распределяла гранты в соответствии с действующими правилами и конкурсной процедурой. Отбор проводился максимально прозрачно, с участием представителей разных сфер и соблюдением принципов объективности.

По данным МНВО, в этом году на конкурс поступило около 113 тысяч заявлений. Самыми востребованными направлениями у абитуриентов традиционно стали "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также "Информационно-коммуникационные технологии". Итоги конкурса будут опубликованы на официальных ресурсах министерства науки и высшего образования РК, а также в социальных сетях министерства, министра и национального центра тестирования.

Зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения будет завершено до 25 августа 2025 года.