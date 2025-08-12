Республиканский молодежный форум стартовал в Павлодарской области
В Павлодарской области в честь Международного дня молодежи и Года рабочих профессий открылся Республиканский молодежный форум "Жастар болашағы – жарқын Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Форум собрал более 120 активных молодых людей из всех регионов страны – инженеров, специалистов промышленных предприятий, IT-разработчиков, медиков, предпринимателей и представителей общественных организаций. Все участники – до 35 лет, целеустремленные, готовые к новым вызовам и нацеленные на профессиональный рост.
С приветственным словом к делегатам обратился Президент Казахстана Қасым-Жомарт Токаев. Его видеопоздравление транслировалось на LED-экране, где Глава государства подчеркнул, что молодежь – движущая сила общества и главный двигатель модернизации страны.
В работе форума принял участие заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев.
"Сегодня здесь собралась молодежь, которая будет формировать сильный, конкурентоспособный и технологически развитый Казахстан. В нашей стране треть населения – это молодежь, средний возраст граждан составляет 32 года, и эта доля продолжает расти. Именно поэтому объявление Года рабочих профессий стало важным шагом для повышения их престижа и популяризации технических специальностей среди молодых людей", — отметил вице-премьер.
Отдельно Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан активно внедряет международные стандарты подготовки кадров: заключено 50 меморандумов с организациями из 10 стран, развивается участие в движении WorldSkills, создан Национальный центр компетенций WorldSkills Kazakhstan, а в Актау проведен первый чемпионат TurkicSkills с участием специалистов из восьми государств.
"Мы должны изменить отношение общества к рабочим профессиям – это путь к стабильности, достойной работе и профессиональному росту", - подчеркнул заместитель Премьер-министра.
Символичным моментом стало чествование трудовой династии Амреновых из Павлодарской области. Они трудятся на предприятии по добыче угля более 180 лет.
"Я вырос в семье, где уважение к труду передается из поколения в поколение. Мой дед, отец и дяди всю жизнь работали на благо региона, и сегодня я горжусь тем, что продолжаю их путь. Рабочая профессия для меня – это стабильность, достойная жизнь и возможность видеть результат своих усилий. На этом форуме я убедился, что мы, молодые специалисты, нужны стране и можем вносить свой вклад в ее развитие", - поделился молодой представитель династии Ерканат Амренов.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что в регионе действуют более 1000 промышленных предприятий, где трудится свыше 80 тыс. человек, 75% из которых – рабочие специальности.
"Для молодых специалистов технических профессий мы создаем реальные условия – гарантированное трудоустройство, достойную зарплату, социальный пакет. Сегодняшний форум – это уникальная возможность объединить усилия, обменяться свежими идеями и внести конкретные предложения, способствующие развитию страны", — подчеркнул глава региона.
