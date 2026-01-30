В Конституции Казахстана уточнили и усилили механизм народного волеизъявления. Понятие "республиканский референдум" официально заменили на "всенародный референдум", сообщает BAQ.kz.

По словам заместителч председателя Конституционного суда Бакыта Нурмуханова, в Основном законе по-новому сформулирован принцип осуществления власти: народ реализует ее напрямую через всенародный референдум и свободные выборы, а также передает часть полномочий государственным органам.

Одновременно в Конституции закреплено, что Казахстан остается унитарным государством с президентской формой правления. При этом внесение любых поправок и изменений в Основной закон отныне возможно исключительно путем общенародного референдума.

Изменился и статус административно-территориального устройства страны — его будут регулировать не обычным, а конституционным законом. Кроме того, на конституционном уровне прямо зафиксировано, что единственным носителем суверенитета и источником власти в Республике Казахстан является народ.