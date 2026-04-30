Республиканский слет студентов Jas Power стартовал в Астане
Запланированы образовательные и практические сессии.
Сегодня 2026, 22:28
178Фото: Министерство культуры и информации РК
В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева стартовал XXI республиканский слет студентов «Jas Power: Гражданское сознание в эпоху ИИ», объединивший порядка 500 активных студентов и молодых лидеров со всех регионов страны, передает BAQ.KZ.
В течение трех дней участники будут обсуждать, как меняется роль молодежи в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.
Программа слета охватывает три направления – духовное развитие («Толық адам»), экологическое мышление («Таза Қазақстан») и правовую культуру («Закон и порядок»).
В рамках форума запланированы образовательные и практические сессии: Jas Power Talks, интеллектуальные игры, спортивные турниры, а также конкурс социальных проектов Q-idea, где участники предлагают решения с использованием искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделено экологической повестке – участники присоединились к акции «Тазалық жаршысы».
Форум проходит при поддержке Министерства культуры и информации РК.
