В крупных городах страны, в том числе и Астане 30 мая проведут республиканскую акцию "Народный юрист", передает BAQ.KZ.

Любой желающий сможет получить бесплатную юридическую консультацию и напрямую обратиться к представителям государственных органов, говорится в сообщении столичного акимата.

Акция состоится 30 мая в городах и населенных пунктах страны.

Государственные органы, лучшие юристы и адвокаты страны будут вести прием граждан и консультировать население по любым правовым вопросам. Вход для посетителей свободный. Для получения более полных и точных рекомендаций гражданам рекомендуют приносить с собой документы по своим делам.

Информацию о местах проведения акции можно получить на сайте.

Организаторами мероприятия выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.