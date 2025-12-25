Консультации, обучение, работа с психологами и юристами, социальные акции и первые истории успеха — в 2025 году проект ReStart стал одной из системных практик реабилитации молодёжи, освободившейся из мест лишения свободы. Подробности в материале BAQ.kz.

В Астане, Карагандинской и Акмолинской областях завершён очередной этап социального проекта ReStart, направленного на реабилитацию и социальную адаптацию молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, освободившейся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Проект реализуется Общественным фондом "Фонд общественной информации" при поддержке Министерства культуры и информации РК, Центра поддержки гражданских инициатив, органов ДУИС, а также с участием бизнес-сообщества и экспертного пула психологов, юристов и социальных работников.

Системный подход вместо разовых мер

В отличие от точечных программ поддержки, ReStart выстроен как многоуровневая система — от первичного контакта и диагностики до обучения, трудоустройства, социальной активности и наставничества.

ReStart в цифрах (2025): более 1000 участников в 3 регионах; человек прошли полное сопровождение. При этом часть участников прошла полное сопровождение с формированием социального паспорта, индивидуального маршрута поддержки и последующим мониторингом. Другие вовлекались точечно — посещали тренинги, курсы, социальные акции, мероприятия проекта, включая спортивные и волонтёрские активности.

"Мы принципиально разделяем понятия охвата и глубины работы. Кто-то приходит за одной консультацией, кто-то остаётся с нами на месяцы. Полное сопровождение — это сложный и ресурсоёмкий процесс, но именно он даёт устойчивый результат", — отмечают в фонде.

Платформа и горячая линия: помощь без барьеров

Одним из ключевых элементов проекта стала цифровая платформа ReStart, которая объединяет: онлайн-запись на индивидуальные и групповые консультации; подачу заявок на обучение и переподготовку; доступ к онлайн-курсам и практическим модулям; базу экспертов и наставников; аналитику обращений; возможность оставить заявку на обратный звонок и сопровождение.

Параллельно работает горячая линия, через которую участники могут получить: психологическую помощь; первичную медицинскую консультацию; социально-правовые разъяснения; консультации по другим жизненным вопросам.

По данным проекта, более 90% участников, обратившихся за консультациями, получили необходимую поддержку, что соответствует целевым индикаторам, утверждённым в проектной документации.

Какие навыки востребованы больше всего

Обучение в рамках ReStart строится не как классическое лицензируемое образование, а как практическая профессиональная подготовка и переподготовка, ориентированная на быстрый выход на рынок труда.

В 2025 году наибольшим спросом пользовались: мобилография и видеоконтент; SMM и таргетированная реклама; дизайн и работа с ИИ-инструментами; основы государственных закупок; базовая финансовая грамотность; юридическая грамотность и восстановление документов; тренинги по прохождению собеседований; консультации по приобретению жилья и государственным программам.

"Людям важен не диплом, а конкретный навык, который можно применить сразу и начать зарабатывать", — подчёркивают эксперты проекта.

При этом специалисты отмечают: к юристам участники обращаются охотнее, чем к психологам. Психологическая помощь требует выстраивания доверия и времени — чаще всего через групповые форматы, наставничество и живое общение.

"Время перемен": путь в общественную жизнь

Отдельный блок проекта — социальная акция "Время перемен", которая стала для многих участников первым шагом к возвращению в общественную жизнь.

В рамках акции были организованы: субботники; волонтёрские инициативы; совместные мероприятия с НПО и бизнесом; участие в городских и региональных общественных проектах; спортивные и командные активности.

По итогам года более 50% участников приняли участие в общественно полезной деятельности, что соответствует плановым показателям проекта.

Истории, которые не всегда звучат вслух.

За статистикой стоят реальные люди — и не все готовы публично делиться своей историей.

Айвар, социальный предприниматель, после участия в проекте, сегодня сам участвует в наставнической работе. Он стал одним из немногих участников, кто согласился дать видеоинтервью.

Райымбек (Акмолинская область) сегодня участвует в волонтёрских инициативах проекта и рассказал свою историю подробнее на ютуб канале фонда.

Айтолкын (Карагандинская область) прошла путь от социальной изоляции к обучению и участию в публичных мероприятиях. Сегодня проходит стажировку.

Истории успеха публикуются в СМИ, на YouTube-канале проекта и в социальных сетях — с соблюдением принципов конфиденциальности и этики.

Диалог государства, бизнеса и общества

Эксперты подчёркивают: отсутствие сопровождения в первые месяцы после освобождения — один из ключевых факторов рецидива. В ReStart акцент сделан именно на этот "критический период", когда человеку особенно важно получить не только консультацию, но и человеческий контакт, понятный маршрут действий и поддержку наставника.

Представители бизнеса подключаются к проекту в разных форматах — от участия в конференциях и наставничестве до предоставления стажировок, консультаций и первых рабочих мест. Такой формат сотрудничества позволяет снижать барьеры при трудоустройстве и формировать культуру второго шанса.

В течение года в рамках ReStart прошли креативные конференции в трёх регионах с участием: представителей ДУИС и полиции; Центров поддержки гражданских инициатив; бизнеса и работодателей; психологов и социальных работников; самих участников проекта.

Обсуждались вопросы менторства, трудоустройства, роли бизнеса и государства в ресоциализации, а также меры по снижению риска рецидива. По итогам встреч были выработаны рекомендации для профильных органов и заключены партнёрские договорённости.

Проект ReStart показывает: реабилитация — это не разовая помощь, а длительный процесс, требующий гибкости, партнёрств и доверия.

Платформа функционирует, горячая линия работает, обучение формируется по запросу самих участников, а социальные акции возвращают людей в общественную жизнь.

"Ветер перемен начинается с ощущения, что ты снова нужен. Наша задача — не просто помочь, а вернуть человеку чувство опоры", — отмечают в команде проекта.

Горячая линия +7 777 513 1930 платформа: https://restartlife.kz/

Соц сети: https://www.instagram.com/qogam.info?igsh=MTRnMWFpY2FldzgxZA

https://www.youtube.com/@QOGAMAQPARAT