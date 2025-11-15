  • 15 Ноября, 03:19

Ресторан горел в Кокшетау

Фото: МЧС РК

В Кокшетау на улице Абая в пристроенном к гостинице двухэтажном ресторане загорелась кухня, передает BAQ.KZ. По уточненным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС. Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причины возгорания уточняются.

