Ресторан горел в Кокшетау
Сегодня, 01:34
100Фото: МЧС РК
В Кокшетау на улице Абая в пристроенном к гостинице двухэтажном ресторане загорелась кухня, передает BAQ.KZ. По уточненным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС. Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причины возгорания уточняются.
