Ресторан загорелся на левобережье Астаны из-за масла
Горение масла во фритюрнице стало причиной пожара в ресторане Астаны.
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
111Фото: Кадр видео
Сегодня днём на левобережье Астаны произошло возгорание в одном из ресторанов, расположенном по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль, передает BAQ.KZ.
Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы, и на место незамедлительно прибыли спасатели МЧС, работающие по повышенному рангу вызова.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в очаге возгорания оказалось кухонное помещение, где произошло горение масла во фритюрнице.
Тушение осложнялось несколькими факторами:
- сильным задымлением;
- узкими проездами;
- большим количеством припаркованных автомобилей у здания.
Пожар был оперативно локализован, распространения огня удалось избежать.
По информации службы 112, данных о пострадавших не поступало.
На месте продолжается выяснение обстоятельств и оценка ущерба.
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