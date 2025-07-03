Сегодня днём на левобережье Астаны произошло возгорание в одном из ресторанов, расположенном по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль, передает BAQ.KZ.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы, и на место незамедлительно прибыли спасатели МЧС, работающие по повышенному рангу вызова.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в очаге возгорания оказалось кухонное помещение, где произошло горение масла во фритюрнице.

Тушение осложнялось несколькими факторами:

сильным задымлением;

узкими проездами;

большим количеством припаркованных автомобилей у здания.

Пожар был оперативно локализован, распространения огня удалось избежать.

По информации службы 112, данных о пострадавших не поступало.

На месте продолжается выяснение обстоятельств и оценка ущерба.