  • 3 Июля, 17:51
  • BAIGENEWS

Ресторан загорелся на левобережье Астаны из-за масла

Горение масла во фритюрнице стало причиной пожара в ресторане Астаны.

Сегодня, 17:12
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
111
Фото: Кадр видео

Сегодня днём на левобережье Астаны произошло возгорание в одном из ресторанов, расположенном по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль, передает BAQ.KZ.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы, и на место незамедлительно прибыли спасатели МЧС, работающие по повышенному рангу вызова.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в очаге возгорания оказалось кухонное помещение, где произошло горение масла во фритюрнице.

Тушение осложнялось несколькими факторами:

  • сильным задымлением;
  • узкими проездами;
  • большим количеством припаркованных автомобилей у здания.

Пожар был оперативно локализован, распространения огня удалось избежать.

По информации службы 112, данных о пострадавших не поступало.

На месте продолжается выяснение обстоятельств и оценка ущерба.

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