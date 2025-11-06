Следующий визит Дональда Трампа должен быть в Центральную Азию — и этому есть множество веских причин, передает BAQ.KZ.

Как отмечает Джозеф Эпштейн в статье для The National Interest, "Президент Дональд Трамп может стать первым президентом Соединённых Штатов, посетившим Центральную Азию, что продемонстрирует готовность Америки играть значимую роль в регионе впервые с момента его обретения независимости от Советского Союза в 1991 году". Тур по странам региона продемонстрировал бы интерес США к Центральной Азии и дал бы импульс сотрудничеству в области критически важных минералов.

Центральная Азия долго оставалась в тени глобальной политики, но сейчас она привлекает всё больше внимания благодаря огромным минеральным ресурсам и стратегическому положению.

"Когда лидеры Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана соберутся в Вашингтоне на Саммите "C5+1", президентский визит в регион станет сигналом того, что Соединённые Штаты стремятся быть центральным игроком в экономическом и геополитическом будущем Центральной Азии", - отмечает Эпштейн.

Страны региона настойчиво стремятся к вниманию со стороны Вашингтона: Казахстан и Узбекистан недавно подписали многомиллиардные соглашения с американскими компаниями на поставку самолётов Boeing и локомотивов, что, по сути, расценивается как попытка привлечь внимание президента.

Особую роль в регионе играет Азербайджан, который, по словам азербайджанских политологов Русифа Гусейнова и Гюльханым Мамедовой, "стремится позиционировать себя… как мост в Центральную Азию… особенно для западных держав". Страна объединяет транспортные и торговые маршруты Центральной Азии с Европой, координирует региональные интеграционные инициативы и выступает связующим звеном в дипломатических усилиях. Для стран региона углубление сотрудничества с США соответствует их "многовекторной" внешней политике, при которой поддерживаются сбалансированные связи с глобальными державами, чтобы избежать зависимости от какой-либо одной.

Война в Украине и усиление влияния Китая делают Центральную Азию стратегически важной для Вашингтона.

"Центральная Азия предлагает обширные запасы и существующую инфраструктуру добычи, унаследованную ещё со времён Советского Союза", - пишет Эпштейн.

Страны региона уже развивают перерабатывающие мощности и привлекают инвесторов в сектор редкоземельных элементов: президенты Узбекистана и Казахстана поручили своим правительствам поддерживать стратегические инициативы, включая налоговые льготы для компаний. В частности, Шавкат Мирзиёев провёл встречи с руководителями компаний Traxys, FLSmidth, Colorado School of Mines и McKinsey, что привело к рамочному соглашению с Traxys на 1 миллиард долларов и запуску учебного центра по горному делу совместно с Colorado School of Mines.

Помимо минералов, Центральная Азия имеет ключевое значение для международной торговли. Регион является ядром Международного Транскаспийского транспортного маршрута – Среднего коридора, соединяющего Восточную Азию с Европой и обходящего Россию и Иран. За последние пять лет объёмы грузоперевозок по этому маршруту увеличились в шесть раз, а к 2030 году, по прогнозам, утроятся. Казахстан, Узбекистан и Баку активно инвестируют в модернизацию железнодорожной инфраструктуры и портовых мощностей, создавая альтернативу привычным торговым коридорам.

Визит Дональда Трампа стал бы сигналом серьёзного намерения США участвовать в жизни региона.

"Визит Дональда Трампа показал бы, что Соединённые Штаты намерены быть ключевым игроком в будущем региона, а не сторонним наблюдателем", - подчеркивает Эпштейн.

Центральная Азия уже перестала быть периферийной ареной — это перекрёсток ресурсов, торговли и конкуренции великих держав. И первый шаг для США прост — приехать и показать своё присутствие.