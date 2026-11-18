Депутаты Курултая предложили смягчить сразу несколько норм законопроекта об онлайн-платформах и масс-медиа, и министр культуры и информации Арман Кырыкбаев со всеми согласился. Речь о дипломах для авторов видео, регистрации популярных аккаунтов и лицензиях для онлайн-кинотеатров.

Диплом за рецепт плова

Законопроект обязывает указывать квалификацию авторов платных образовательных курсов, а контент об оккультных услугах помечать как развлекательный. Депутат Ляззат Жылкыбаева назвала это правильным шагом против «специалистов» без реальных знаний, но предупредила о перегибах.

«Под действие этой нормы могут попасть обучающие видео в интернете. То есть дипломы и сертификаты потребуют и от бабушки, которая делится рецептом, и от школьного учителя, который снял бесплатный видеоурок», – сказала она.

Депутаты предлагают вывести из-под регулирования бытовой и познавательный контент, например кулинарию и хобби. А дипломы и лицензии требовать только там, где от советов зависят здоровье и деньги людей, в медицине, вопросах лекарств и инвестиций. Депутат спросила и о том, что делать с теми, кто без медицинского образования берет деньги за лечение.

Министр ответил, что лично не видит ничего плохого, если человек делится жизненным опытом.

«Главная проблема в медицинских и подобных вопросах, когда человек без образования, без диплома, без права дает советы, которые напрямую влияют на жизнь, здоровье или правовые вопросы людей, и чаще всего вводит их в заблуждение. Наша цель как раз в том, чтобы это предотвратить», – пояснил Арман Кырыкбаев.

По его словам, если депутаты предложат конкретную формулировку, ее рассмотрят в рабочей группе. Вопрос о платных услугах людей без квалификации министр предложил обсудить дополнительно.

Регистрировать только анонимов

Законопроект предусматривает регистрацию пользователей и модераторов открытых сообществ, у которых больше 5 тысяч подписчиков. Депутат Айдос Сарым с идеей согласился, но заметил, что фейки и кибербуллинг обычно идут от анонимных каналов.

По его словам, если личность автора уже подтверждена платформой, например это известный общественный деятель, или страница официально принадлежит госоргану, компании или СМИ, регистрировать ее повторно незачем. Поэтому депутаты предлагают вносить в реестр только анонимов.

Министр это поддержал.

«Если известно, кто стоит за аккаунтом, будь у него 5 тысяч подписчиков или больше, такая регистрация, считаю, особо не нужна ни государственным органам, ни вам. Главная проблема здесь в анонимных аккаунтах с более чем 5 тысячами подписчиков», – сказал Арман Кырыкбаев.

По его словам, при подготовке законопроекта выявили более 120 тысяч противоправных материалов, и больше 20% из них распространяли как раз анонимные аккаунты с аудиторией свыше 5 тысяч человек.

Netflix без лицензии

Депутат Бота Елеусизова обратила внимание, что под понятие аудиовизуальных платформ попадают сервисы двух разных типов. Одни ретранслируют телеканалы, другие, вроде Netflix, Apple TV и Amazon, показывают только фильмы и собственный контент. Депутаты предлагают требовать лицензию лишь от первых, а для онлайн-кинотеатров ограничиться юридическим представителем в Казахстане и соблюдением требований о масс-медиа и кинематографии.

Министр подтвердил, что лицензия понадобится только платформам, которые распространяют телеканалы.

«Онлайн-кинотеатрам это требование не предъявляется. А если платформа уже получила лицензию раньше, мы, конечно, не будем заставлять ее после принятия закона получать лицензию снова», – пояснил Арман Кырыкбаев.

А вот требование открыть представительство министр считает правильным. По его словам, без него у государства могут возникнуть вопросы с налогами и другие проблемы.