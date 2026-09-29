Рецидивиста задержали при повторном сбыте наркотиков в Кокшетау

В Кокшетау сотрудники управления по противодействию наркопреступности пресекли сбыт мефедрона в особо крупном размере.

Что обнаружили у мужчины

Задержанным оказался 43-летний житель города. В ходе обыска у него изъяли 22 свертка с запрещенным веществом, а также мобильный телефон, который, по предварительным данным, мог использоваться в противоправной деятельности.

Почему мужчина вновь оказался под следствием

Ранее суд признал мужчину виновным в сбыте запрещенных веществ и назначил ему 5 лет 4 месяца лишения свободы.

С учетом того, что мужчина является вдовцом и самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, суд предоставил ему отсрочку исполнения наказания сроком на три года.

Однако, находясь на отсрочке, мужчина, по данным полиции, вновь продолжил незаконную деятельность.

Что произошло при повторном задержании

Подозреваемого задержали при очередном сбыте наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На период досудебного расследования мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ведомстве напоминают, что незаконный оборот наркотиков влечет уголовную ответственность. Повторное совершение преступления также влечет предусмотренное законом наказание.