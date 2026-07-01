Россия начала морские поставки бензина из Индии на фоне сохраняющегося дефицита топлива, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, из Индии уже отгружено не менее 60 тысяч тонн бензина. Один из источников сообщил, что в Россию направлены два танкера, каждый из которых перевозит от 30 до 40 тысяч тонн топлива.

Собеседники Reuters также утверждают, что в дальнейшем Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран. Помимо Индии, поставки уже осуществляет Беларусь.

При этом Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. В июне импорт достиг рекордных 2,7 млн баррелей в сутки, что составляет более половины всего объема нефтяного импорта страны.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к нехватке топлива в отдельных регионах. По его словам, власти принимают меры для стабилизации ситуации.

Накануне в Кремле также подтвердили, что Россия ведет переговоры с другими государствами о поставках топлива. Ранее Reuters сообщало, что Москва обратилась к Казахстану с просьбой поставить около 50 тысяч тонн бензина АИ-92.

На фоне ситуации на российском рынке Кыргызстан, который импортирует свыше 90% горюче-смазочных материалов из России, также начал искать альтернативных поставщиков. Власти республики ведут переговоры о поставках топлива с Казахстаном, Беларусью, Азербайджаном и рядом других стран.